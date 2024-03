Miličević: U toku je blokada računa SDS-a

BANJALUKA – Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je za "Nezavisne novine" da račun ove stranke zbog američkih sankcija još nije ugašen, da će sigurno uticati na određene finansijske stvari, ali da se ne dovodi u pitanje učestvovanje SDS-a na lokalnim izborima koji će biti održani na jesen.

Podsjetimo, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, rekao je danas da ima informaciju da će biti zatvoren bankovni račun Srpske demokratske stranke, koja se nalazi na listi američkih sankcija od 2004. godine.

Govoreći o sankcijama OFAC-a, Stevandić je rekao da se u toj priči ne radi samo o statusu osoba iz vlasti, već i kolega iz opozicije.

"Informisan sam da se radi o računima ljudi koji su bili na vlasti 2003-2005 godine, a koji su pod sankcijama SAD. Uglavnom, riječ je o oko 50-ak ljudi iz SDS-a kojima su zatvoreni računi i u toku je postupak da se i SDS-u, kao parlamantarnoj stranci, zatvori račun, jer se i ona nalazi na listi sankcija", kazao je Stevandić, dodajući da se radi o ucjenjivačkom potezu, kojim se od svih traži da se potpuno pokore kako bi imali pravo da učestvuju na izborima i da je riječ o najvećem kršenju ljudskih prava u istoriji ovih prostora.

Prvo što je Miličević kazao ovim povodom jeste da je zanimljivo da se baš Stevandić zabrinuo za SDS.

"Ne znam da li je i Stevandić na toj OFAC-ovoj listi ili nije. Da li je to što se zabrinuo za SDS stvar nekih bivših vremena ili emocija, nije mi poznato, ali je degutantno", naveo je Miličević.

Podsjetio je da je SDS od 2004. godine pod sankcijama OFAC-a, kao i da su pod sankcijama brojni funkcioneri SDS-a iz tog perioda.

"Postoji zakonska procedura zbog koje je došlo do procedure do zatvaranja tih računa, pa i SDS-u. To je pokrenula banka u kojoj mi imamo račun, vjerovatno jer su dobili takvu instrukciju od Agencije za bankarstvo ili kako to ide. Račun nije ukinut, nije zatvoren još uvijek, a može biti jednostrano raskinut ugovorom o računu koji mi imamo sa našom bankom. Na našu inicijativu neće biti ugašen, već može biti od strane banke. Mi ćemo naravno tražiti sva zakonska prava putem suda, jer to onemogućava i diskriminiše stranku kao organizaciju, kojoj se otežava iznošenje političkih stavova", pojasnio je Miličević.

Ali, tvrdi da eventualna blokada računa, neće ugroziti učestvovanje SDS-a na izborima.

"To ne ugrožava mogućnost da stranka izađe na izbore, jer je zakon predvidio niz drugih mogućnosti izlaska zbog same činjenice da je potrebno da se plati određena taksa i kotizaciju prema CIK-u BiH koji ima svoju proceduru. Zakon je predvidio više različitih varijanti, a ne znam da li tu ima nešto novo nakon ovog novog zakona koji je nametnut, ali on još nije stupio na snagu, pa neću da se miješam. Dakle, sigurno je da će biti otežano funckionisanje u smislu finansijskih tokova, ali neće biti otežano u smislu političkog djelovanja SDS i izlaska na izbore", kazao je Miličević.

Na pitanje da li je zabrinut, odgovorio je:

"Znate kako, kao političar se morate navići da budete zabrinuti svaki dan, pa sam se navikao da sam veoma oprezan. Ali pošto iz svakog problema postoji nekoliko zakonskih izlaza, nisam zabrinut u nekom dugoročnom smislu. Ali sigurno je da ovo otežava rad".

Govoreći o ovom temu, iz Ambasade SAD su kazali za N1 da je Ured za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD sankcionisao SDS 2004. godine i da je ta stranka pod sankcijama i danas, a da je skidanje sa liste zasnovano na temeljnoj reviziji koju radi OFAC u skladu sa zakonom.

Sankcije i SDS u isti koš je stavila i Jelena Pajić Baštinac, inače generalni sekretar Predsjednika Republike Srpske, a koja je takođe nedavno sankcionisana. Ona je i otvorila pitanje o učešću SDS na narednim izborima, upravo zbog sankcija.

"Ovo je izborna godina, biće jako zanimljivo kako će se te američke sankcije prema njima postaviti, odnosno banke. Ukoliko istu posljedicu koju smo mi imali, bude imala i ta politička partija, govorimo o SDS-u, pazite koji je to stepen narušavanja demokratije, time će biti ta ista politička partija onemogućena da se prijavi i kandiduje i učestvuje na predstojećim izborima", navela je Baštinac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.