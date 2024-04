Miličević: Vrlo je moguće da SDS ide sa svojim kandidatom u Banjaluci

BANJALUKA – Opozicija će u većini lokalnih zajednica u Srpskoj na predstojećim loklanim izborima imati zajedničkog kandidata, rekao je predsjednik SDS Milan Miličević nakon sastanka lidera opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, koji je danas održan u Banjaluci.

Kako je rekao, u Banjaluci ipak nema dogovora oko zajedničkog nastupanja na izborima.

"U Banjaluci, nažalost, nema dogovora o zajedničkom kandidatu opozicije. U drugim dijelovima Republike biće uglavnom zajednički kandidati, a u najvećem broju lokalnih zajednica će biti kandidati SDS“, kazao je Miličević.

Kako je rekao, Miličević gradski odbor SDS Banjaluka još nije donio nikakvu zvaničnu odluku.

"Vrlo je moguće da i SDS ide sa svojim kandidatom, ali o tome ćemo kada bude zvanično donesena odluka i kada je potvrdi Glavni odbor i Predsjedništvo SDS“, istakao je Miličević.

On je kazao da su pored nastupa na lokalnim izborima lideri opozicije razgovarali i o Izbornom zakonu i prošloj sjednici NSRS.

"Prošli smo ove ali i druge aktuelne političke teme i imamo iste stavove o njima", rekao je Miličević.

On je poručio da SDS neće podržati Izborni zakon Republike Srpske, ističući da ga nije podržala ni u nacrtu.

"Nema razloga da ga podržimo u konačnoj verziji koja će vjerovatno biti ista kao nacrt zakona tako da tu nema dileme, a razlog tome je što taj zakon ne donosi paket integriteta izbornog procesa i zato što su takav Izborni zakon i Republička izborna komisija u potpunom vlasništvu SNSD-a. To bi značilo da u tom slučaju ulazimo u ralje SNSD -a što bi bilo neprirodno da uradimo", pojasnio je Miličević, a kako je dodao SDS će sigurno izaći na izbore.

"Vidjećemo kakvi će to izbori biti, jer postoji Šmitov nametnuti zakon a, postoji u pripremi usvajanje republičkog zakona. Naredni dani će biti veoma dinamični, i mislim da će se mnogo stvari još mijenjati", kazao je Miličević.

On je istakao da nijedan od ova dva zakona ne garantuju ono za šta se SDS kao stranka zalagala, a to je povećanje cenzusa, skeneri, biometrija na svim biračkim mjestima dvorkružni izborni sistem za inokosne funkcije, drugačiji način kandidovanja političkih partija itd.

Poručuje da i pored toga neizlazak opozicije na izbore znači predaju unaprijed a SDS će sigurno neće predati i da će sigurno učestvovati na izborima.

"Opozicija mora izaći na izbore jer bi bilo šta drugo značilo političku predaju našem političkom protivniku SNSD", naglasio je Miličević.

Govoreći o blokadi računa SDS zbog toga što se nalazi crnoj listi SAD on je rekao da to za SDS predstavlja veliki problem jer ne može da koristi sredstva koja kao stranka ostvaruje, ali je poručio da to neće onemogućiti SDS da izađe na izbore.

Opozicione političke partije na danas održanom sastanku nisu postigle dogovor o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Banjaluke.

