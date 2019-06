Miličević i Šarović u trci za Govedaričinog nasljednika?

BANJALUKA - Milan Miličević i Mirko Šarović mogli bi biti jedini kandidati za lidera SDS-a, potvrdilo je za "Nezavisne" nekoliko izvora iz najjače opozicione stranke u Republici Srpskoj

Naime, kako dodaju naši sagovornici, koji su insistirali na anonimnosti, postoji mogućnost da će aktuelni predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i njegov stranački kolega Mićo Mićić odustati od kandidature.

"Ali... Tu je jedno veliko - ali. Evo, uoči sjednice Skupštine SDS-a čak ni najuže rukovodstvo stranke ne zna da li će se spisak kandidata zaista svesti samo na Miličevića i Šarovića. Kako sada stvari stoje, to je vrlo izvjestan scenario, s tim što ne mogu reći da drugačiji razvoj situacije nije moguć", riječi su jednog od naših sagovornika.

Kakvi su njihovi stavovi i očekivanja, uprkos brojnim pokušajima, juče nismo uspjeli čuti od Miličevića niti Šarovića, pošto nam se nisu javljani na pozive, niti smo od Govedarice i Mićića mogli saznati da li će, zaista, odustati od kandidature.

Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a, pristao je da iznese svoja očekivanja od sjednice Skupštine SDS-a, koja će biti održana u nedjelju u Banjaluci.

"Dosad smo imali četiri kandidature. Ja ne očekujem da će na kraju biti samo jedan kandidat. Sigurno će biti najmanje dva kandidata na listiću za glasanje", rekao je Bjelica za "Nezavisne".

Uvjeren je da će kandidati da se obrate s programom, te da će delegati sami donijeti odluku o tome kome će dati podršku.

"Ubijeđen sam da će se sve održati u demokratskoj atmosferi", rekao je Bjelica.

Upitan koliko će lider SDS-a, ma ko to bio, s obzirom na to da su iduće godine lokalni izbori, imati težak zadatak, on je odgovorio da posla ima dosta.

"Očekujem da će rukovodstvo stabilizovati stranku", rekao je Bjelica.

Sonja Karadžić-Jovičević, član Glavnog odbora SDS-a, izjavila je da zasad, zvanično, imaju četiri kandidata te da nije čula da se pojavila još neka kandidatura, što ne znači da do toga neće doći i na samoj sjednici Skupštine.

"Vidjećemo šta će se dešavati, možda će sva četiri kandidata podnijeti svoj ekspoze, možda će neko odustati i u ovim danima pred samu sjednicu ili na samoj sjednici Skupštine", rekla je Karadžić-Jovičevićeva.

Govoreći o tome kakav lider SDS-u u ovom momentu treba, rekla je da je to onaj koji okuplja, onaj koji je prirodan autoritet, koji je čvrst u odlukama i istovremeno i blag, čovjek koji će dozvoliti da se na organima stranke iznose različita mišljenja.

Već nekoliko mjeseci sprovode se unutarstranački izbori u SDS-u i to su već uradili svi lokalni odbori, osim Gradskog odbora SDS-a Doboj, te opštinskih odbora Bratunac i Osmaci. Oni, stoga, neće imati delegate na zasjedanju Skupštine.