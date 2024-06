Miličević o odluci Suda BiH: Idemo do Strazbura

BANJALUKA - Na to da je Sud Bosne i Hercegovine, kako prenose mediji, odbio žalbu SDS-a na odluku Centralne izborne komisije da im zabrani učešće na lokalnim izborima u oktobru ove godine, Milan Miličević za "Nezavisne" kaže da to nije ni sudska ni pravna odluku, već da se radi o političkoj odluci.

"Kao što je odluka Centralne izborne komisije bila politička, a ne zasnovana na pravu i pravednosti, tako je to i sada. Pod direktnim uticajem politike i međunarodnog faktora došlo je do ovakve odluke. Što je još interesantnije, dešava se na isti dan kada se dovodi u pitanje i nastoji ukinuti 9. januar, iz kuhinje Milorada Dodika, kao Dan Republike Srpske. Simboli Republike Srpske su još ranije predati iz te iste kuhinje, kao što su zastava, grb i himna, a evo sada je nastojanje da se ukine i 9. januar i SDS, a za te neke koji bi to željeli mogu poručiti samo da neće moći da se desi ni jedno ni drugo, ni ukidanje SDS, niti 9. januara", kaže Miličević.

Što se tiče narednih koraka SDS-a, kako kaže, oni idu dalje, te će se obratiti Ustavnom sudu, a nakon toga i Međunarodnom sudu u Strazburu.

"Sigurno da ćemo ići do kraja i dokazati da smo potpuno u pravu i da niko ne može ugroziti pravo SDS-u i ljudima koji za nju glasaju da ne učestvuje u izborima. Na taj način ćemo uspjeti na kraju da osporimo validnost izbora koji će se održati u oktobru. Opet ću ponoviti, SDS je svojim odlukama išla na korak dalje i izaći ćemo na izbore kao SDS, pod sloganom pod kojim smo kretali u politički život RS 'Volja naroda' i tako ćemo pokazati da smo ti koji možemo da pobijedimo i preuzmemo odgovornost za Republiku Srpsku, kao što smo to uvijek činili", poručio je Miličević.

