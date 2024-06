Miličević otkrio da li će SDS imati kandidata za gradonačelnika Banjaluke

BANJALUKA - Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), kazao je ova partija ne strahuje od eventualno novih američkih sankcija, jer praktično ne postoji razlog zbog čega bi više mogli biti kažnjeni.

Odgovarajući na pitanje da li strahuje da bi SAD ponovo mogle da kazne SDS, nakon što su donijeli odluku da na izborima nastupe pod novim imenom, pogotovo nakon što su pojedine firme ponovo sanckionisane iako su promijenile ime, Miličević je odgovorio:

"Ne strahujemo, navikli smo se na sve u ovim godinama. SDS - Volja naroda, je dobila ovjeru CIK BiH. Ako dođe takva odluka za sankcije, ne možemo je spriječiti. Ali, čime će nas kazniti, nemaju više čime. Odbranićemo se i od toga što nemamo ljude u biračkim odborima jer SDS - Volja naroda nije parlamentarna stranka".

Lider SDS-a je kazao da će imati kandidate za grado/načelnike u 90 odsto lokalnih zajednica u Srpskoj na oktobarskim izborima, ali vjerovatno ne i u Banjaluci.

"U Banjaluci nećemo vjerujem imati kandidata, jer je rok 8. jul, a što se tiče podrške kandidatima, o tome ne mogu", rekao je on.

"Bilo bi dobro imati načelnike u vodećim mjestima, gdje je broj glasova veći. Oko 100 hiljada glasova smo imali na prošlim izborima, nadamo se sada većem. Ali mislim da će izlaznost biti manja nego ranije", dodao je Miličević.

Novinari su ga podsjetili da će Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS, danas odlučivati o Izbornom zakonu Republike Srpske i Zakonu o referendumu RS, te pitali vjeruje li da će se idući izbori provesti po tom zakonu, na šta je predsjednik SDS-a rekao da je vlast željela, davno je mogla usvojiti i taj zakon, ali i izmjene Izbornog zakona BiH.

"Imali su vremena da ga pet puta usvoje. I Srpske i BiH. Ova vlast to neće usvojiti jer im to ne odgovara", kazao je on.

Takođe, Miličević je naglasio da nijedan od tri izborna zakona o kojima se priča, ne čuva integritet izbornog procesa.

"Prvo, nijedan nema sprječavanje nastanka fantomskih partija, nijedan nema povećanja cenzusa, uvođenje dvokružnog izbornog sistema, nemaju na svakom mjestu skeneri i kamere", naglasio je Miličević.

On je na današnjoj pres konferenciji predstavio Želimira Urića, kao kandidata ove stranke za načelnika opštine Srbac, a prisutni su bili i Vlado Kovačević i Milan Petrović, kandidati za gradonačelnike Dervente i Prnjavora.

Urić je kazao da mu je čast i zadovoljstvo što će biti kandidat za načelnika Srpca.

"Nismo potpisali nikakav koalicioni sporazum, podržali su me koalicioni partneri, hvala im na tome.

Cilj je da u Srpcu promijenimo aktuelnu vlast, ne želimo da se naša opština veže samo za afere.

Možemo istaći kao dijelove programa da ćemo se zalagati da studenti dobiju jednu stipendiju više, konkurisanje za međunarodne projekte. Izgradnja graničnog prelaz sa susjednom Hrvatskom bi pomogao u razvoju opštine. 42 km imamo granicu sa Hrvatskom", naveo je Urić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.