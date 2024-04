Miličević za "Nezavisne": SDS će izaći na izbore, novo ime posljednja opcija

BANJALUKA - Cilj je da Srpska demokratska stranka (SDS) nastupi na izborima pod svojim imenom i sa svojim računom, ali ako to ne bude moguće, jedno od rješenja jeste da na izbore izađemo pod imenom Srpska demokratska stranka - Volja naroda.

Rekao je ovo Milan Miličević, predsjednik SDS-a, govoreći za "Nezavisne novine" o problemima sa kojima se suočava najjača opoziciona stranka u Republici Srpskoj, te načinima na koje ih pokušavaju prevazići.

Do teške situacije u kojoj se našla ova partija, podsjećamo, došlo je zbog sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC), koje datiraju još iz 2004. godine, a koje su sada još više dobile na značaju, jer je račun SDS-a zvanično ugašen, što im predstavlja ogroman politički problem, koga su, poručuju i te kako svjesni. Ipak, i pored toga, cilj SDS-a je jasan - izlazak na izbore.

"U tom kontekstu je održana sjednica Glavnog odbora stranke u nedjelju, gdje je data potpuna podrška predsjedniku stranke i Predsjedništvu da iznađe puteve za učestvovanje na izborima. A kad kažem puteve, to znači da ih ima više i da ih ne mogu prejudicirati unaprijed", poručio je Miličević, te dodao:

"Upućeni su upiti prema CIK BiH, razgovaramo sa relevantnim faktorima, a na kraju krajeva imamo potpuno jedno virtuelno stanje i sa izbornim zakonima i sve će se to otprilike razriješiti za nekih sedam do deset dana kada su u pitanju ti zakoni i način ko će i kada raspisati izbore i na kojim izborima ćemo učestvovati."

A bez obzira na to kakav bude epilog rečenog, Miličević poručuje da će SDS učiniti sve da pod svojim imenom nastupi na izborima.

"Tu mislim i pod imenom Srpska demokratska stranka i sa svojim računom, gdje postoje neke zakonske opcije, bilo kroz Izborni zakon, bilo kroz pravilnike izborne komisije. A ako to ne bude bilo moguće, ako to bude jače od naše želje da nastupimo kao SDS, kao što smo uvijek nastupali, postoji opcija da nastupimo kao Srpska demokratska stranka - Volja naroda! Naravno da je to posljednji način da bismo izašli na izbore, koji je potpuno legalan i mi bismo voljeli da ga ne koristimo, nego da idemo onako kako smo uvijek išli. Ali, bez obzira na to, kako bilo da bilo, učestvovaćemo na izborima i na taj način ćemo i sprovoditi našu kampanju, sa obilježjima SDS-a, sa našim političkim programima i stavovima, ne nekim drugim. Ovo što govorim je komplikovano, ali i izvodljivo da SDS legalno i legitimno učestvuje na izborima", pojasnio je Miličević.

Na pitanje šta će biti garancija SDS-u da će učestvovati na izborima ako preregistruju ime stranke, on podsjeća da Izborni zakon propisuje da svaki politički subjekt registrovan u sudu i koji ima regularan račun može učestvovati na izborima. Kaže i da bi u slučaju preregistracije morali da pod novim imenom prikupe određen broj potpisa (dosad je to bilo 3.000), što je obaveza svih koji nisu parlamentarna stranka.

Po pitanju gašenja računa, SDS je došao u toliki problem da je sve svoje zaposlene morao obavijestiti da će biti upućeni na Zavod za zapošljavanje RS kako bi ostvarili određeni dio ličnog dohotka koji im sljeduje po zakonu.

"To je bilo neophodno, jer bi oni u ovom zakonskom roku izgubili pravo da se prijave na Zavod, da imaju socijalno i zdravstveno, minimalne plate, zavisno od dužine radnog staža. Ostatak razlike u plati biće refundiran direktno njima. Mi sada nemamo mogućnost da putem računa dobijamo tranše koje dobijamo iz lokalnih zajednica, iz republičkog i državnog budžeta na osnovu broja odborničkih i poslaničkih mandata. Sav taj novac je sada blokiran, zamrznut i ne može biti isplaćen", pojasnio je Miličević.

Takođe, naveo je i da se prema ovim zaposlenicima ne mogu primijeniti izmjene i dopune Zakona o radu, koje su usvojene prošle sedmice u NS RS, a kojima se definiše isplata ličnih primanja za one koji su pod američkim sankcijama.

"To je zato što naši radnici nisu direktno pod sankcijama, već je SDS, pa novac opet ne možemo prebaciti direktno na njihove račune", pojašnjava predsjednik SDS-a.

Ono što nas je zanimalo u kompletnoj priči jeste i to da li je rukovodstvo SDS-a pokušavalo da pronađe način da budu skinuti sa američke crne liste, odnosno da li postoji šansa da sankcije budu ukinute. Miličević je rekao da je bilo razgovora o tom pitanju, ali i da treba biti realan i kazati da je to nemoguća misija bar do izbora.

"Prisjetimo se samo 'Integral inženjeringa', koji je prije godinu dana podnio zahtjev za skidanje sankcija, pa su nedavno objavili da su to uspjeli. Dakle, dug je to rok i to se ne može realno uraditi do lokalnih izbora", zaključio je lider SDS-a za "Nezavisne".

