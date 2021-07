Milionske investicije i dalje na čekanju

SARAJEVO - Iako je Federacija BiH već skoro dvije godine bez Komisije za vrijednosne papire i bez obzira na to što milionske investicije čekaju da ova komisija počne rad i realizuju se započeti projekti u FBiH, Dom naroda FBiH ponovo je u četvrtak odgodio izjašnjavanje o imenovanju članova ove komisije.

Sve je prolongirano za septembar zbog toga što su iz SDA i HDZ BiH shvatili da neće imati 30 ruku da imenuju ovo značajno tijelo.

Naime, blokada rada Komisije za vrijednosne papire traje već dugo, a jedan konkurs već je poništen zbog toga što delegati iz reda srpskog naroda nisu prihvatili da u ovoj komisiji ne bude Srba, pa je Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, poništio stari konkurs, raspisao novi i izabrao članove.

Ovaj put zadovoljen je nacionalni ključ, ali postoje zamjerke opozicije na činjenicu da o predloženim kandidatima nemaju potrebne podatke.

Podsjetimo, Predstavnički dom FBiH potvrdio je imenovanje novih članova Komisije još početkom juna, a za njenog predsjednika imenovan je Adnan Zukić, za zamjenika predsjednika imenovan je Matej Živković, a za članove Predrag Mlađen, Esad Dželilović i Romeo Zelenika. Za Zeleniku se već zna da je bivši direktor Zatvora u Mostaru, a za Esada Đelilovića da je bio član Općinskog vijeća te da te funkcije uglavnom znače da su pripadnici neke od političkih partija, što je opet sukob interesa.

Aner Žuljević (SDP BiH), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da je rasprava trajala pet minuta i s obzirom na to da je pozicija vidjela da neće biti dovoljno glasova, skinuli su imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire FBiH sa dnenvog reda i prolongirali to za septembar.

"Valjda čekaju da saberu glasove. Nećemo da podržimo politiku u Komisiji, oni konkurse namještaju svojim pulenima. Tajkuni to guraju i napravljena je političko-kriminalna hobotnica i od nas neće imati podršku, a pozicija glasove skuplja godinu i po dana. Smatram da i treba da bude blokirana ova komisija, ako pozicija blokira imenovanje sudija Ustavnog suda FBiH, Vijeća za zaštitu nacionalnih interesa, zašto onda ne bi bilo blokirano imenovanje ove komisije. Zašto je ova komsija bitnija od Ustavnog suda i Vijeća za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa. Neka raspuste Dom, neka ga ugase, jer je on bez bilo kakvog smisla i s obzirom na to da sad više nema onih koji štite vitalne nacionalne interese, može se sve blokirati, pa i izbori naredne godine", kazao je Žuljević te dodao da je proces kontaminiran, jer delegati nisu dobili tražene podatke o predloženim kandidatima.

Jasmin Duvnjak (SDA), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da se ugrožava funkcionisanje ove komisije već duže vrijeme.

"Prošli put je oborena odluka i krenulo se u novi natječaj, završena je procedura po propisima, obavljeni su intervjui, došlo je u parlamentarnu proceduru, prošlo Predstavnički dom. U Domu naroda je opet zapelo, delegati iz opozicije, prije svega iz SDPa, imaju rezerve u vezi sa navodnim biografijama i dokumentacijom kandidata i meni je sve to prekriveno nekim velom mistike, u smislu da su to sve spekulacije, a ono što mi imamo na stolu je jedna jasna odluka koja je donesena u regularnoj proceduri. Ako neko sumnja u vjerodostojnost nekog dokumenta za bilo kojeg kandidata, postoji Zakon o slobodi pristupa informacijama, i na kraju krajeva, ako je išta sporno i neregularno u toj dokumentaciji, onda i tu postoje nadležni istražni organi, ali mi je neshvatljivo da se neke stvari politički problematiziraju, jer Dom naroda nema klasičnu parlamentarnu većinu", rekao je Duvnjak te dodao da opozicija djeluje vrlo destruktivno.

Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda FBiH za "Nezavisne novine" kaže da je problem u nedolasku delegata.

"Dođe njih četrdesetak, od 58, pa onda u toku sjednice 'brišu' opet i onda spadnemo na 34 i sad treba glasati, a treba nam 30 ruku i, ako se SDP izjasni da neće za to glasati iz ne znam više kakvih razloga, onda se moralo odgoditi i da pokušamo prikupiti većinu", rekla je Džambasova te dodala da više ne zna koga će "nacrtati" i ko će odgovarati.