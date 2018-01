Milionske uštede ostale na partijskom obećanju

BANJALUKA - Još nema nikakvog napretka u ispunjavanju dogovora od strane političkih partija da će usvojiti amandmane na Zakon o javnim nabavkama koje su predložile nevladine organizacije.

Rajko Kecman iz nevladine organizacije "Tender" podsjetio da je nekoliko nevladinih organizacija uz podršku USAID-a, EU i drugih međunarodnih institucija napisalo 18 amandmana na Zakon o javnim nabavkama kojima bi se uštedjelo nekoliko stotina miliona maraka svake godine, ali političke stranke koje se nalaze u Parlamentarnoj skupštini BiH odbijaju da se amandmani usvoje.

"Sve stranke koje su sada na vlasti na vlast su došle na krilima borbe protiv korupcije. Razgovarali smo sa svima njima o našim amandmanima i svi su rekli da je to to, da će to biti usvojeno. Poslije su zaboravili na ono što su obećali", kaže Kecman. On kaže da je upravo u Sarajevu u toku konferencija na kojoj nevladine organizacije žele da čuju šta vlasti planiraju da urade kad je u pitanju borba protiv korupcije.

"Sada nam se čini da se umjesto popravljanja stvari čini sve da stvari budu još gore i da svako radi šta hoće", rekao je Kecman i dodao da, ukoliko se vlasti i dalje budu oglušivale na zahtjeve da se poboljša sistem javnih nabavki, nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije pozvaće građane da izađu na proteste.

U "Accountu", jednoj od organizacija koja se zalaže za usvajanje amandmana, ističu da će usvajanje prijedloga nevladinih organizacija značiti da borba protiv korupcije u BiH zaista počinje.

"Sve drugo će značiti da se pljačka nastavlja", ističu oni.

Kako navode, proces javnih nabavki je u BiH doveden do besmisla.

"Takozvane javne nabavke u većini slučajave provode se metodom 'pregovarački postupci bez objave u javnosti'. Praktično, to znači da se direktor javnog preduzeća, škole ili rukovodilac neke javne institucije unaprijed dogovori sa dobavljačem i po cijeni uvećanoj i po nekoliko puta nabavi robu ili usluge za svoje preduzeće, školu, instituciju", navode oni.

Koliko su javne nabavke važne, najbolje svjedoči podatak da se u upitniku Evropske komisije pominju čak 63 puta, a puno prostora im je posvećeno i u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH. Tamo ističu da se čak u 86 odsto slučajeva javne nabavke provode direktnom pogodbom.

"Nema napretka u implementaciji odredbi o integritetu i sukobu interesa u javnim nabavkama", naveli su oni u izvještaju. Ističu da institucije na svim nivoima imaju značajne slabosti u internoj kontroli i javnim nabavkama, što, kako upozoravaju, sistem čini ranjivim, neefikasnim i rastrošnim.

Podsjećanja radi, kada bi amandmani koje predlažu nevladine organizacije bili usvojeni, svi postupci javnih nabavki bi bili potpuno transparentno objavljivani na portalu Agencije za javne nabavke sa svim podacima, a javne nabavke bi mogle ići bez tendera samo u izuzetno rijetkim i specijalnim slučajevima, i to isključivo uz pismenu saglasnost Agencije, u koju bi javnost imala uvid. Osim toga, svih 3.035 organa koji provode javne nabavke bili bi obavezni da svake godine napišu i objave precizan i detaljan plan javnih nabavki za tu godinu, a na kraju godine da podnesu javan izvještaj o njihovom izvršenju.*