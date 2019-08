Milionski gubici na javnim nabavkama bez ijedne sankcije

SARAJEVO - Već godinama institucije na svim nivoima u BiH imaju problem s netransparentnim i nezakonitim vršenjem javnih nabavki, što pokazuju i brojni revizorski izvještaji, ali, nažalost, sankacije po tom pitanju izostanu i na kraju to samo ostane revizorska konstatacija.

Poslanici entitetskih i državnog parlamenta ističu da se više puta vodila rasprava o problemima s javnim nabavkama i upozorenjima revizora, te da se čak tražilo i da tužilaštva na svim nivoima budu uključena u ovaj problem, da se povedu istrage protiv onih osoba koje su odgovorne za rasipanje novca, ali da tužilaštva nikada nisu odgovorila na ove pozive. Smatraju i da je Zakon o javnim nabavkama u BiH komplikovan i težak za provedbu, te da je krajnje vrijeme da se parlamentarci pozabave izmjenama koje će omogućiti lakšu implementaciju istoga.

Podsjećamo da revizori i na entitetskim i na državnom nivou već godinama u finansijskim izvještajima upozoravaju na netransparentnost i milionske gubitke kada su u pitanju javne nabavke.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a, ističe da je Predstavnički dom BiH u nekoliko navrata donosio zaključke u kojima sugeriše Tužilaštvu BiH da se pozabavi konstantnim nepravilnostima kada su u pitanju javne nabavke, odnosno trošenje javnog novca od strane institucija.

"Nikada nismo dobili nikakav odgovor od Tužilaštva. Smatram da su dokumenti javni i transparentni kada su u pitanju revizorski izvještaji, te da je Tužilaštvo i samo trebalo time da se pozabavi", rekao je Magazinović.

Njegova bivša koleginica i dugogodišnji član Komisije za finansije i budžet te aktuelni delegat u Domu naroda BiH Dušanka Majkić kaže da se problemi ponavljaju jer su institucije svjesne da neće dobiti nikakvu sankciju za nepoštovanje pravila.

"Zato se i mogu tako ponašati, jer da je ijednom izrečena sankcija, propusti se ne bi događali i to u sve većoj mjeri iz godine u godinu. Drugi razlog je što Tužilaštvo, bez obzira na to što je dobijalo primjerke revizorskih izvještaja, i to o onim institucijama koje su imale konstantne povrede Zakona o javnim nabavkama, nikada nije podnijelo optužnicu ni protiv jednog odgovornog lica u institucijama BiH", kaže Majkićeva.

Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, kaže da su se obraćali Tužilaštvu FBiH.

"Prije deset godina donijeli smo jedan zaključak da se svi revidirani izvještaji dostave Tužilaštvu FBiH i da oni samo procijene gdje ima elemenata krivičnog djela. Međutim, mi smo dobili odgovor od Tužilaštva da oni nemaju ni vremena, a ni namjeru čitati revizorske izvještaje i da to neće činiti zato što im to nije u nadležnosti i zato što smatraju da onaj ko sumnja u konkretno djelo to treba i prijaviti, a ne da oni čitaju izvještaje", kazao je Osmanović i istakao da je sam Zakon o javnim nabavkama težak u implementaciji.

Risto Marić, poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skuštini RS i potpredsjednik skupštinskog Odbora za reviziju, ističe da bi Zakon o javnim nabavkama BiH trebalo mijenjati.

"On nije decidno jasan i onda se proteže kroz određene članove gdje može i onako i ovako, i onda dođemo u situaciju da, ako je neko dobio tender, drugi se žali i onda obori tender. Drugo, komisije za rješavanje žalbi, pravni sektor u tim komisijama mora biti decidno jasan kada je u pitanju rješavanju žalbi onih koji nisu prošli na tenderu i samim tim bi bilo manje propusta kada su u pitanju milionske štete, a i samo čekanje predstavlja problem", kaže Marić.