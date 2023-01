Milivoje Nović svjedočio na suđenju Andriji Bjeloševiću

SARAJEVO - Na suđenju u predmetu Andrije Bjeloševića u Sudu Bosne i Hercegovine danas je svjedočio svjedok Tužilaštva BiH Milivoje Nović.

On je, između ostalog, kazao da mu je oštećena rekla da ju je u ratu silovao optuženi Andrija Bjelošević.

Sud Bosne i Hercegovine je 14. jula 2022. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 29. juna iste godine kojom optuženog Bjeloševića terete da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Andrija Bjelošević u periodu od druge polovine maja 1992. do kraja juna 1993. u Derventi, za vrijeme rata, kršeći odredbe 4. ženevske konvencije, najmanje u četiri navrata izvršio silovanje prisiljavanjem civila, upotrebom sile i prijetnjom direktnim napadom na život i tijelo istih.

Na današnjem suđenju za zločine u Derventi Nović je rekao da je svjedokinja AB-1 radila kod njega u hotelu 2010. godine i da mu je jedne prilike ispričala da je bila zarobljena u ugostiteljskom objektu "Žaba" sa drugim ženama i muškarcima, te da su zlostavljani.

"Ispričala mi je da je tu konobarisala i da su zlostavljani. Pominjala je više osoba, Vasić zvani Cicvara, Božu, Andriju Bjeloševića", rekao je, između ostalog, svjedok i dodao:

"Rekla mi je da se to dešavalo u drugoj polovini 1992. i početkom 1993".

On je rekao da je oštećenu pitao zbog čega to nije prijavila, a da mu je ona objasnila da njen suprug to nije dozvolio. Svjedok je rekao da je pred "Žabom" viđao vozilo koje je pripadalo Bjeloševiću, kao i da Bjeloševića vrlo dobro poznaje i da su se družili prije rata, a da je u ratu optuženi obavljao dužnost načelnika policije u Doboju.

Nović je upitan i da li je tačno da je u Derventi osuđen na godinu zbog proganjanja ženske osobe, na šta je svjedok rekao da je s njom bio u vezi 18 godina i da su to bili "bračni problemi".

Svjedok je odbacio i tvrdnje da je na društvenim mrežama i preko advokata pokrenuo kampanju protiv Bjeloševića, te negirao navode Bjeloševića da mu se u dva navrata u Derventi obratio psovkama i uvredama. Na suđenju je saslušana i svjedokinja AB-2. Nastavak suđenja je 13. februara.

Ispričao je da je jedan čovjek dolazio da ga tuče te da mu je prijetio nakon što je podnio prijavu protiv njega. Naveo je da je AB-1 pomagala njegovoj snahi kada je on otišao u zatvor zbog "problema sa zakonom".

Nović je rekao i da je svjedokinja AB-4 imala ozbiljne prijetnje, a svjedok AB-3 mu je pričao o nuđenju novca.

Odgovarajući na pitanja odbrane, Nović je potvrdio da je bio osuđen na šest godina zatvora za trgovinu ljudima u vezi sa prostitucijom, a da je Bjelošević svjedočio u tom predmetu.

Advokat Slobodan Cvijetić juče nije mogao komentarisati za javnost ročište, te je najavio da će to moći u dijelu postupka kada koji bude javan, odnosno bez zaštićenih svjedoka.