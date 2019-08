Milorad Dodik: 30 dana za Savjet ministara ili duboka kriza

Nepotrebno dugo se čekalo na dogovor. SNSD nije nikoga uslovljavao niti bilo šta problematizovao, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a. "Uvjeren sam da ćemo sve završiti u roku od 30 dana ako bude političke volje. Znam da je SNSD-u, SDA i HDZ BiH stalo da se sve što prije okonča i nastavi evropski put BiH", naglasio je Dodik.

NN: Hoće li biti Vijeća ministara BiH za mjesec dana kako ste dogovorili u ponedjeljak sa liderima HDZ BiH i SDA Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem?

DODIK: Uvjeren sam da ćemo ako bude političke volje za mjesec dana sve završiti. Kad smo potpisivali principe, dogovorili smo da ćemo u narednih nekoliko dana pripremiti sve, od imenovanja kandidata u parlament, postoji parlamentarna većina. U parlamentu ima prostora da se to odugovlači, ali je SNSD-u, HDZ-u i SDA stalo da se nastavi evropski put, a za to nam treba da se formira Savjet ministara. Rok je 30 dana. Vidjećemo, imamo i druge načine. Ne bude li ispoštovan dogovor, to znači da BiH ulazi u duboku krizu.

NN: Dogovor je postignut. Smatrate li da je bilo potrebe da se formiranje vlasti na nivou institucija BiH odugovlači skoro deset mjeseci?

DODIK: Smatrali smo da je uvažavanje izborne volje naroda iznad svakog pitanja i da je priča koja je nametnuta od političkog Sarajeva vještačka, jer su imali kalkulacije u vezi sa stvaranjem njihovog širokog bloka. Atmosfera među njima početkom ove godine bila je konfuzna i nije se znalo ko ima dominantnu političku snagu za predstavljanje Bošnjaka na nivou BiH.

Prvo smo formirali Predstavnički dom BiH, međutim blokade su krenule. Onda smo mi, kada smo vidjeli da SDA kalkuliše, blokirali rad Predstavničkog doma, a i jasan stav EU je pokazao da neki ne mogu nastaviti sa blokadama i da treba što prije formirati vlast na nivou institucija BiH. Evropski zvaničnici su podržali ovaj sporazum.

NN: Opozicija u Republici Srpskoj optužuje Vas da ste kapitulirali. Kako komentarišete te optužbe?

DODIK: Samo ću podsjetiti da postoji odluka Narodne skupštine RS o Rezoluciji o vojnoj neutralnosti, a da su ovi iz opozicije sjedili i još sjede u Savjetu ministara i da su dozvolili da prođu mnoge odluke koje nisu dobre za Republiku Srpsku pa, između ostalog, i realizacija Godišnjeg nacionalnog plana za NATO, ali i Strategije spoljne politike koja uključuje NATO.

Kada je riječ o sporazumu, a kada govorimo o izdajama, izdali smo one koji su nas ranije izdali u ovakvim sporazumima, jer su očekivali da će nešto uraditi.

NN: Da li je tačna informacija, odnosno priča koja se u javnosti pojavila da će BiH poslati Godišnji plan za NATO, uključujući samo civilni aspekt, a ne i vojni, kao što stoji u planu koji je već sačinjen?

DODIK: Nemam pojma. Ništa nismo dogovarali o tome. Volio bih da i vi kao ozbiljan novinar pročitate sporazum, odnosno principe koje smo potpisali onako kako piše. Vuk Karadžić je rekao: "Čitaj kao što je napisano".

NN: Hoće li se nakon konstituisanja vlasti na nivou BiH intenzivirati evropski put BiH?

DODIK: To će se svakako desiti čim se formira Savjet ministara. To je ono za šta postoji konsenzus svih u BiH.

NN: Da li je SNSD zajedno sa partnerima u Republici Srpskoj odlučio ko će preuzeti dužnosti u ministarstvima u Vijeću ministara BiH? Jesu li poznata imena?

DODIK: Ime predsjedavajućeg (Zoran Tegeltija) je poznato već odavno. Sada slijedi procedura pa ćemo vidjeti.

Kao koalicija ćemo, nakon imenovanja kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, koje će izvršiti Predsjedništvo BiH, ponovo razgovarati o učešću u strukturama na nivou BiH.