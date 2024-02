Milorad Dodik: Ako Šmit nešto nametne, SNSD će istupiti

BANJALUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će ova stranka istupiti iz procesa usvajanja dokumenata neophodnih za evropski put BiH ako Kristijan Šmit nametne bilo šta.

"Ukoliko slučajno donese odluku o imovini, koja je nepravna od samozvanog lica, donijećemo odluku o nezavisnosti. Ovo nije uslovljavanje, samo želimo da radimo u skladu sa ustavnim nadležnostima", rekao je Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske.

On je novinarima u Banjaluci rekao da Srpska ne radi ništa što bi urušilo BiH.

Dodik je naveo da je razumio i lidere ostalih stranaka, partnera na nivou BiH, da smatraju da nije prihvatljivo da Šmit nametne bilo šta u vezi sa izbornim procesom u BiH.

On smatra da bi uvođenje obaveznog glasanja bila interesantna praksa i da je potrebno raščistiti sve odnose u vezi sa izborima, da budu fer i pošteni.

"To ne znači da prethodni izbori nisu bili takvi. Imali smo međunarodne posmatrače koji su proglašavali da su izbori ovdje bili fer i pošteni uz male nepravilnosti, ali ne one koje bi uticale na izborni proces", istakao je Dodik.

On je ponovio da je Sud BiH antiustavan i kao takav proizvodi određene posljedice.

"Rekli smo da možemo da prihvatimo Sud BiH koji će odlučivati po zakonima koje donese Parlamentarna skupština BiH... Moramo razgraničiti šta je nadležnost tog suda", istakao je Dodik.

On je naveo da nije prihvatljivo da Sud samostalno određuje po kojem će zakonu odlučivati, već da to isključivo može po zakonu koji je usvojen u parlamentu BiH, te napomenuo da je vidljiv veliki broj zloupotreba, pa i u slučaju protiv njega, gdje se pojavljuju tri puta sudije i to sva tri iz reda bošnjačkog naroda.

"I sada ja treba da vjerujem u objektivnost i tu njihovu laž o nekom aparatu koji određuje slučajno ko je sudija", rekao je Dodik.

On je ponovio da Srpska traži da sjedište apelacionog odjeljenja tog suda bude u Banjaluci, a da je glavni razlog što se stranci tome protive to što će na taj način izgubiti uticaj koji imaju na Sud BiH, prenosi Srna.

