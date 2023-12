Milorad Dodik: Suđenje meni, pretvoriće se u suđenje BiH

BEOGRAD – "Ovo će se pretvoriti više u suđenje BiH nego meni, vidjećemo ko će tu izgubiti", poručio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u intervjuu za TV Prva, a nakon što je upitan da prokomentariše nastavak suđenja pred Sudom BiH zbog potpisivanja ukaza u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dodik je rekao kako u ponedjeljak putuje na sastanke u Brisel, a da će u srijedu 6. decembra otići u Sud BiH, za koji, smatra da je antiustavan i da ga Republika Srpska ne prihvata, ali i da je "realnost i da iza njega stoje moć i sila Zapada".

"Možda ne treba da propustimo priliku da odemo na taj sud i da ga devastiramo. Mislim da ne bi trebalo da bude teško dokazati ni sa pravnog ni sa političkog stanovišta ništavnost tog procesa", istakao je Dodik.

Naglasio je da je najvažnije da se pred Sudom BiH pokaže da je BiH apsurdna, da stranac nema pravo da nameće zakon, te da je i taj sud nametnut, a da je on, kao izabrani predsjednik, tamo jedini legalan.

"Činjenica je da privatno lice mijenja zakon i to nigdje ne postoji u svijetu. Nelegalni Šmit donio je odluku da bude kažnjen onaj koji njega ne poštuje, zbog čega me sada inkriminišu i Sud i Tužilaštvo BiH. Kao predsjednik Republike obavezan sam prema Ustavu da potpišem ukaz koji je donijela Narodna skupština. Sada je i nama stalo da dođe do tog procesa jer je on toliko apsurdan i ništavan da vidim šansu da se preko tog procesa sudi svom tom beščašću koje je u BiH nametnuto od strane neimenovanih stranaca. Naša politika je očuvati status Republike Srpske, volju naroda za Republikom Srpskom i u nekom trenutku reći šta mi mislimo - a naš izbor nije BiH", kazao je Dodik.

On je ukazao na pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma da se smanje nadležnosti Republike Srpske, ali je naglasio da nisu uspjeli da potpuno devastiraju taj sporazum i da je Srpska nastavila da živi što je izazvalo nervozu na mnogo većem niovu.

"Cilj je da se oslabi Srpska i ojača unitarna BiH", istakao je Dodik.

Tokom intervjua predsjednik Srpske komentarisao je i pitanje koje se odnosilo na ranije navode o tome kako bi ga NATO mogao kidnapovati.

Poručio je da o tome nema pravo da razmišlja, već da svoj posao radi bez oklijevanja.

"Čini mi se da ne činim štetu drugome, štitim interes Srpske i Srba", rekao je Dodik.

Kada je riječ o odlasku u Brisel, Dodik je putem društvene mreže "X" naveo kako se Republika Srpska zalaže za evropski put BiH, ali da ne može dozvoliti da se na tom putu odrekne same sebe, svojih ustavnih nadležnosti, imovine..

"Na predstojećem sastanku u Briselu zatražiću da se dosljedno u paketu sprovedu i realizuju svi prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije, ali ću reći i da BiH treba da bude suverena zemlja, a ne kolonija, jer je to neophodno da bi napredovala na evropskom putu. To znači da stranci moraju da ostave BiH njenim legalno izabranim političkim predstavnicima", napisao je Dodik.

