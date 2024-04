Milorad Dodik komentarisao napade Irana na Izrael

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpska osuđuje napade Irana na Izrael.

"Dalja eskalacija se mora izbjeći", objavio je Dodik na platformi "Iks".

Iran je sinoć lansirao eksplozivne bespilotne letjelice i ispalio projektile na Izrael u svom prvom direktnom napadu na izraelsku teritoriju, nakon napada na iransku Ambasadu u Siriji za koji je okrivio Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da je oborila većinu projektila.

