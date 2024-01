Milorad Dodik o sastanku vladajućih: Žao mi je što je to procurilo u javnost

BEOGRAD - Na sastanku sa predstavnicima vlasti na nivou BiH, postignuta je saglasnost oko mnogih pitanja. Najvažnije je da se ono što je dogovoreno o Izbornom zakonu i implementira, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

"Predloženo je da se u Domu naroda glasa protiv ovog predloženog zakona i da se isti vrati u redovnu proceduru. Takođe, predloženo je da cenzus iznosi četiri odsto za lokalne izbore, a za opšte da cenzus bude postavljen na pet odsto", istakao je Dodik.

Naveo je da mandat pripada stranci, da izborne liste budu zatvorene i da se ukidaju preferencije.

"Za one koji odu iz izvršne funkcije, mogu se vratiti u zakonodavne organe. Predloženo je obavezno glasanje svih državljana BiH, inače slijedi prekršajni nalog i novčana kazna, a od uplata na nivou entiteta da se formira fond s isključivom namjenom da se podrži obrazovanje", naglasio je Dodik.

Istakao je da se Interesorna grupa već dugo bavi izborima, tako da je "to već spremljeno i trebaju da se ugrade stvari o kojima smo razgovarali".

Istakao je da su Elmedin Konaković i Nermin Nikšić korektno interpretirali rezultate dogovora.

"Žao mi je što je to procurilo u javnost. Јa sam kako je to uobičajeno sačinio pregled stavova i dostavio partnerima u FBiH. Nažalost, to se pojavilo kod njih u medijima i oni sad pokušavaju da to tematizuju ali kao što vidite, reakcije "trojke" su gotovo identične od svega toga što je rečeno", rekao je Dodik i zahvalio se na korektnom odnosu na sastanku.

"To je bio jedan od produktivnijih sastanaka i sada je potrebno da se implementira ono što je dogovoreno", rekao je Dodik, piše RTRS.

Podsjećamo, juče su predstavnici vlasti na nivou BiH održali sastanak na kojem su prisustvovali Milorad Dodik (SNSD), Radovan Višković (SNSD), Nenad Stevandić (Ujedinjena Srpska), Dragan Čović (HDZ BiH) i šefovi stranaka "trojke" Nermin Nikšić (SDP), Elmedin Konaković (NiP) i Edin Forto (NS).

