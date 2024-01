Milorad Dodik objavio "Simbol slobode"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je 9. januar, Dan Republike, objavivši povodom toga plakat "Simbol slobode" na društvenoj mreži "Iks".

"Simbol slobode" je slogan ovogodišnjeg obilježavanja Dana Republike.

Dodik je ranije istakao da srpski narod u Republici Srpskoj obilježava 9. januar sa velikom ljubavlju i naglasio da je cilj srpskog naroda sloboda na ovim prostorima i Republika Srpska.

On je naveo da sloboda za Srbe nikada nije bila filozofska riječ, već egzistencijalna, i da je dovela do mnogih akcija, pa i do Republike Srpske.

"Ne želimo ni sa kim se da sukobimo, da budemo prijetnja, da nekoga napadnemo", poručio je Dodik.

Срећан Дан Републике Српске! — Милорад Додик (@MiloradDodik) January 9, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.