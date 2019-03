Milorad Dodik za "Nezavisne": Dogovoriti sve pa onda imenovati Savjet ministara

SARAJEVO - U narednih nekoliko dana SNSD, SDA i HDZ BiH trebalo bi da održe sastanak na kojem bi u konačnici trebalo da dogovore principe na kojima će djelovati vlast u naredne četiri godine.

Ovo je u petak "Nezavisnim" rekao Milorad Dodik, lider SNSD-a, istaknuvši kako su principi na kojima će se temeljiti rad poštivanje zakonitosti i ustavnosti te očuvanje mira.

"Ništa drugo, ništa posebno i više od toga. Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca imati i Savjet ministara, čak i ranije očekujem da se to sve završi", kaže Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ističe da nisu razgovarali o raspodjeli resora unutar Vijeća ministara BiH.

"O tome nismo razgovarali. Radi se o tome da se napravi jedan paket svega - od imenovanja kandidata do dogovora o svim detaljima, ali je prethodno rečeno da se napravi nekoliko opštih principa. Vidjećemo hoće li biti to - to, pa ćemo onda ići dalje. Niko nije razgovarao na temu raspodjele resora, niti je ko šta pitao. Jedino je izvjesno da će raspodjela po ministarstvima biti tri Srbina, tri Bošnjaka i tri Hrvata", rekao je Dodik.

Ističe da sjednice Predsjedništva BiH po pitanju imenovanja kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH neće biti dok se ne dogovori kompletna raspodjela resora.

"Ne želim da imenujem kandidata pa da on poslije bude žrtva nedogovora u vezi sa svim detaljima. Prvo dogovor pa onda sjednica", ističe Dodik.

Kaže da se nije čuo sa Bakirom Izetbegovićem, liderom SDA, jer, kako ističe, nema potrebe za tim s obzirom na to da je on rekao da će dostaviti prijedlog.

"Kad ga dobijemo, onda ćemo sjesti", ističe Dodik, koji vjeruje da bi to moglo biti u narednoj sedmici.

Iako smo u petak pokušali dobiti iz SDA informaciju o principima koji su dogovoreni na sastanku stranaka održanom u srijedu, 6. marta, u Parlamentarnoj skupštini BiH, niko iz SDA nije odgovarao na pozive i poruke "Nezavisnih".

Međutim, u Pres-službi ove stranke kazali su da ništa ne znaju, ali da vjeruju da će više informacija o tome da li je gotov papir sa prijedlozima principa na kojima bi funkcionisala buduća vlast imati u ponedjeljak.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da u HDZ BiH očekuju da Izetbegovićev prijedlog stigne početkom naredne sedmice.