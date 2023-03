Milovanović: Odgovorni za neuspjeh jesmo, ali krivi nismo

BIJELJINA - Miroslav Milovanović, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Bijeljini, rekao je da svi članovi bijeljinske organizacije osjećaju odgovornost zbog neuspjelog opoziva gradonačelnika Ljubiše Petrovića, ali ne i krivicu zbog takvog ishoda.

U razgovoru za "Nezavisne" Milovanović je istakao da su odmah nakon referenduma razgovarali sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom te da im je on pružio podršku.

"Mi jesmo razgovarali na tu temu. Prenio nam je da ostanemo na okupu, da idemo dalje, građani su rekli svoje. To je sasvim normalno i prirodno. Dakle, što se tiče tih stvari, sve je to friško. U narednim danima ćemo konkretnije i detaljnije razgovarati, ali zasad nije bilo nikakve priče, osim njegove (Dodikove) podrške. Izgubili smo bitku i to je to", rekao je Milovanović.

Na pitanje da li je razmišljao o povlačenju sa mjesta predsjednika Gradskog odbora SNSD-a u Bijeljini i da li je to pitanje došlo od strane nekog od članova Odbora prethodnih dana, Milovanović nije želio da komentariše.

"Apsurdno je da ja vama preko novina kažem šta razmišljam. Imamo razgovore sa predsjednicima mjesnih odbora. Unutar partije se razgovara o svemu, a ponavljam, bilo bi apsurdno da govorim šta je u mojoj glavi", poručio je Milovanović i dodao:

"Naravno da postoji osjećaj odgovornosti sa jedne strane. Ali sa druge strane, osjećaj krivice ne postoji, jer smo apsolutno sve uradili što je bilo do nas."

Milovanić nije želio ni da komentariše eventualnu mogućnost da Vlada Republike Srpske predloži Narodnoj skupštini RS raspuštanje bijeljinskog parlamenta, kao i da li je to bila jedna od tema razgovora sa Miloradom Dodikom.

"Referendum je bio prije tri dana. Taman posla da predsjednik Dodik o tome razmišlja, pa vidite šta se dešava na globalnom nivou. To je lokalna tema u koju nije ni bio uključen, osim posljednje tribine, na koju je došao. Nije se uopšte bavio pitanjem referenduma. To je bila naša tema, naša lokalna odluka", naglasio je Milovanović.

Prvi čovjek bijeljinskog SNSD-a kategorično je odbio i mogućnost da je neko od koalicionih partnera "izdao" prilikom glasanja za opoziv gradonačelnika Bijeljine.

"Ne mislim da je iko uradio tako nešto", rekao je Milovanović.

Kada je u pitanju odnos bijeljinskog SNSD-a i glavnog rukovodstva stranke, ostali smo uskraćeni za odgovore šta partija planira da preduzme u vezi s pitanjem Bijeljine i da li se eventualno razmatra raspuštanje bijeljinskog odbora ili će to ipak ići uporedo sa unutarstranačkim izborima, koji će vjerovatno biti održani ove godine.

Dok se čeka da li će Dodik da "ukori" članstvo u Bijeljini, čeka se i da li će Vlada RS donijeti odluku da raspusti Gradsku skupštinu. Na ovo pitanje "Nezavisnih novina" već danima ne odgovaraju iz Vlade RS.

Takođe, nije poznato ni da li je izvršna vlast o tome raspravljala na sjednici koja je održana u četvrtak. Ni ministarka lokalne uprave i samouprave RS Senka Jujić nije odgovarala na naše pozive, pa do zaključenja ovog broja nismo saznali da li se u Vladi RS razmatralo ovo pitanje.

V.d. predsjednika SDS-a Milan Miličević u srijedu je, nakon sjednice Predsjedništva stranke, jasno naglasio da očekuju od Vlade Srpske da raspusti parlament u Bijeljini i da će na tome i dalje insistirati, jer tako nalaže i zakon.

Podsjetimo, referendum za opoziv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića održan je 19. marta. Inicijativa o njegovoj smjeni pokrenuta je 8. februara od strane vladajuće koalicije predvođene SNSD-om.

Referendum je za vladajuće bio bezuspješan, jer je skoro 70 odsto građana Bijeljine glasalo protiv opoziva gradonačelnika, koji prema tome ostaje na toj poziciji do isteka mandata.