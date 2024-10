Ministar Satko Bitanga za "Nezavisne": Državljani BiH traže da ih evakuišemo iz Libana

AMAN – Sa svim državljanima BiH koji su trenutno u Libanu smo u stalnom kontaktu. Kazali su nam da se još uvijek nalaze u sigurnijem, zapadnom dijelu zemlje, da je stanje haotično, vlada velika panika i strah među ljudima, a situacija se mijenja iz sata u sat. Sinoć su se u Amanu (Jordan) čule velike eksplozije i detonacije nakon što je Iran pokrenuo svoj raketni napad na Izrael. U Jordanu je i dalje relativno mirno, ali veoma napeto i vojska je u pripravnosti.

Svjedoči ovo za "Nezavisne novine" Satko Bitanga, ministar-savjetnik u Ambasadi BiH u Amanu, koji nam se javio iz Jordana i opisao situaciju na Bliskom istoku.

Što se tiče državljana BiH u ugroženom području, prema podacima Ambasade BiH u Amanu, zaključno sa današnjim danom, 2. oktobrom, u Libanu trenutno boravi njih petoro koji rade u u Mirovnoj Misiji UN-a u Libanu – UNFIL, a to su Draženka Vujanović, Željko Rudić, Nizama Hodžić, Nina Humačkić i Ida Wheeler. Osim njih, u Libanu je i Alen Abaz, košarkaški trener, koji je u tu državu stigao prije 15 dana.

"Sve njih je Ambasada u Amanu evidentirala, a do danas niko od njih nije zatražio od Ambasade pomoć u evakuaciji. Ida Wheeler je sa suprugom i dječacima još u Bejrutu u Libanu. Ona je jedina tu sa porodicom, dok su članovi ostalih uposlenika Misije UN-a koji su imali porodice ranije napustili Liban, suprug Nine Humačkić i troje djece, kćerka i majka Nizame Hodžić, kao i supruga i kćerka Željka Rudića. Kaže da libanska državna kompanija MEA i dalje leti iz Bejruta, ali su svi letovi prebukirani. Za Draženku i Željka kaže da su još u UN kampu u Naqouri, Nizama i ona su u Bejrutu, a misli da je Nina van zemlje", kaže Bitanga.

Ističe da Ambasada provjerava i jednu nepotvrđenu informaciju, a ona se odnosi na to da je četvoro bh. državljana koji su radili u Misiji UN-a već napustilo Bejrut.

"Navodno je bilo i nekoliko naših sportista (rukometaša i košarkaša) u Libanu, dvojica iz Banjaluke, jedan iz Doboja i jedan iz Sarajeva. Ambasada nema njihova imena i kontakt podatke, jer se niko od njih nikada nije javio Ambasadi, niti je to zakonska obaveza da se učini. Uglavnom svi oni se javljaju Ambasadi tek onda ako im zatreba neka konzularna ili druga pomoć", rekao je Bitanga, te dodao da Ambasada do sada nema zvaničnih potvrda i informacija iz Počasnog konzulata BiH u Bejrutu, od Ambasade Libana u Amanu, niti od zvaničnih institucija iz Libana, da je do sada u izraelskim napadima poginuo, ranjen ili nestao neki državljanin BiH.

Ipak, kako je rekao, ovoj se Ambasadi javljaju pojedini građani radi evakuacije.

"Javila nam se gospođa Sabina Nehme, rođena 1999., koja je bh. državljanka i sa svojom porodicom nalazi se još u Libanu. Zatražila je od Ambasade pomoć u evakuaciji nje i njene majke Hafe Nehme, rođena 1957., a obje imaju važeće pasoše BiH. Napisala je u svom mailu da prije 11. oktobra iz Bejruta nema letova i da su veoma uplašeni jer bombe padaju u blizini svakog puta koji vodi do aerodroma. Informisala nas je da su sa njom majka, dva brata i dvije sestre, koji takođe imaju bh. lične karte i pasoše, da svi imaju dvojno državljanstvo, jer joj je otac rođeni Libanac, ali da je preminuo prije dvije godine. Žele da se evakuišu iz straha da bi se rat mogao preseliti na jug Libana, gdje se trenutno nalaze", pojašnjava Bitanga, te dodaje da su jutros ponovo razgovarali sa Sabinom.

"Ona je od Ambasade opet zatražila pomoć u evakuaciji nje i njene majke do aerodroma, odnosno da kontaktiramo i zatražimo pomoć od UNVIL da ih preveze. Nakon kontakta sa UN u Libanu obavijestili smo je da UN to ne može uraditi, nego i njihovi ljudi koriste taksi za prevoz do aerodroma", navodi on.

Kada je u pitanju Jordan, Bitanga kaže da u toj državi ima nekoliko stotina državljana BiH, a da su to uglavnom žene iz BiH i njihova djeca, koje su se odselile za Jordan jer su se udale za arapske studente koji su studirali u bivšoj Jugoslaviji.

"U Siriji isto ima vrlo mali broj bh. državljana, uglavnom su i to žene udate za Sirijce. Pored toga, u izbjegličkim kampovima u Siriji ima nekoliko desetina bh. državljanki i njihove djece, a to su sve supruge 'dobrovoljaca' koji su svojevremeno došli u Siriju iz inostranstva i BiH da se bore na strani tzv. Islamske države – ISIL protiv legalne sirijske vojske. O tome je odavno upoznato Ministarstvo sigurnosti BiH i druga nadležna državna ministarstva, ali još se ništa nije učinilo na njihovom povratku u BiH, a što većina njih želi", tvrdi Bitanga.

Manji broj bh. državljana, prema podacima bh. Ambasade u Amanu, boravi i u Jerusalimu, Gazi, Zapadnoj obali i Palestini.

"A i to su žene koje su udate za Palestince. U Izraelu isto ima državljana iz BiH, ali nemamo podatke koliko, jer u Tel Avivu postoji Ambasada BiH koja je nadležna za ovu zemlju, dok je Ambasada BiH u Amanu nadležna za Jordan, Liban, Irak, Siriju i Palestinu", pojašnjava Bitanga za "Nezavisne".

Palestina, Izrael, Liban, Gaza, istočni Jerusalim, Zapadna obala trenutno su pogođeni velikim sukobom Izraela sa Hamasom i Hezbolahom, a sve je kulminiralo, podsjeća ministar Bitanga, 7. oktobra 2023. godine kada je Hamas napao pogranična izraelska naselja i kada je ubijeno 1.200 ljudi, a zarobljeno njih 120.

Bitanga dalje opisuje šta se trenutno dešava u ratom pogođenom području.

"Prije nekoliko dana pala je u blizini Amana i bomba na nenaseljeno područje, a jordanska vojska i policija su u stanju pripravnosti. U Siriji je napeto i nestabilno godinama, a naročito od početka rata u Gazi, kao i u Iraku, te se i između tih država i Izraela ponekad razmjenjuju granate i bude ljudskih žrtva. Ali, bar za sada nije izvjesno da može doći do direktne konfrontacije između Izraela i ove dvije zemlje. Prema informacija libanskih zvaničnika već je više od 1.000 poginulih, među kojima je najviše civila, žene i djece, ima već preko million interno raseljenih ljudi koji masovno žele da napuste Liban, preko 100.000 je to već učinilo preko graničnog prelaza u Siriji koji je jedini koliko toliko siguran kopneni izlaz iz Libana. Zbog svega toga i oni namjeravaju da to što prije uz pomoć UN-a napuste ovu ratom zahvaćenu i razorenu zemlju", priča Bitanga.

Pored toga, on tvrdi da je i izraelska strana pretrpila ogromne gubitke u sukobima, te da širom te države postoji otvoreno nezadovoljstvo građana koji traže da se rat zaustavi, i da Izrael i Palestina razmijene sve preostale zatvorenike.

Naglašava da je Bliski istok decenijama unazad bure baruta, te da niko sa sigurnošću ne može reći šta će se dešavati u narednim danima, sedmicama, pa i mjesecima.

