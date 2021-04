Ministar predloži zakon pa u parlamentu glasa za njega

SARAJEVO - Delegati u Domu naroda BiH na današnjoj sjednici u prvom čitanju trebalo bi da razmatraju Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, koji se odnosi na obnašanje dvije ili više funkcija istodobno od strane izabranih zvaničnika.

Delegati se slažu da je potrebno onemogućiti duple funkcije izabranih zvaničnika, te da je neprihvatljivo da ministar predloži neki zakon i onda dođe u parlament kao izabrani poslanik i glasa za taj isti zakon. Ono što većina delegata očekuje je da će biti uloženih amandmana kako bi se poboljšao ovaj prijedlog.

Lazar Prodanović (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, za "Nezavisne novine" kaže da je o ovom prijedlogu razgovarano na zasjedanju nadležne komisije (Ustavnopravna), te da je konstatovano da je to oblast koju treba urediti i definitivno onemogućiti akumulaciju većeg broja funkcija istovremeno.

"Istovremeno treba omogućiti da izvršna vlast funkcioniše do izbora nove. Karakteristično je da imamo potpunu nelogičnost da neko obavlja funkciju u kantonalnoj skupštini, da je u Domu naroda FBiH i ministar je. Takođe, jedan broj ministara iz federalne vlade istovremeno su poslanici u Predstavničkom domu BiH. To je specifičan problem", kazao je Prodanović.

Dodaje da delegati iz srpskog naroda, odnosno iz SNSD-a, smatraju da zamrzavanje poslaničke pozicije mora imati jasno određeno vrijeme.

"To bi značilo da mi sada imamo definisan ustavni termin konstituisanja izvršnih organa vlasti, a ako se to ne uradi u tom terminu da se pristupi novim izborima, onda mi ne bismo imali ovu situaciju. Istovremeno, ako taj period traje dugo i neko bude na poziciji ministra u entitetskoj vladi ili Savjetu ministara, i hipotetički, bude izabran za poslanika Predstavničkog doma BiH, a ne bude poslije izabran na izvršnu funkciju ministra, a očekivao je, i zbog toga što ne bude izabran, ne bude zadovoljan, moglo bi se desiti da on napusti političku partiju, što bi dodatno moglo da destabilizuje funkcionisanje izvršnih i zakonodavnih vlasti. Ovo je materija koju treba urediti da se u Izbornom zakonu onemogući promjena političke opcije najmanje godinu dana nakon izbora, a da ovaj period za zamrzavanje poslaničke pozicije ne može trajati duže od šest mjeseci. Ovdje ne govorim o principima, nego o amandmanskoj fazi i mislim da ćemo amandmanski djelovati da se to pitanje uredi", kazao je Prodanović. Ističe da je drugo važno pitanje kome pripada mandat i na koji način to regulisati.

"Trebalo bi da dobijemo od našeg sektora kako su to druge zemlje u okruženju regulisale. Iako se često osporava da je mandat vlasništvo pojedinca, to treba vidjeti kako je kod drugih, jesu li, na koji način i u kojem slučaju to pravilo primijenili", kazao je Prodanović.

Amir Fazlić (SDA), delegat u Domu naroda BiH, za "Nezavisne novine" ističe da misli da je moralno da se razdvoje dvije funkcije.

"To je moje mišljenje. Danas imamo sjednicu Kluba bošnjačkih delegata pa ćemo vidjeti. Očekujem da ćemo ovaj prijedlog podržati na sjednici Kluba", kazao je juče Fazlić.

Bariša Čolak (HDZ BiH), delegat u Domu naroda BiH i predsjedavajući Ustavnopravne komisije ovog doma, za "Nezavisne novine" ističe da je riječ o redovnoj proceduri i da će danas u prvom čitanju delegati govoriti o tome da li ovaj prijedlog ima ustavni temelj ili ustavnu osnovu i jesu li ti principi zakona dobri.

"Onda će biti ostavljen prostor za ulaganje amandmana. Ne mogu isključiti mogućnost da će i hrvatski klub uložiti amandmane, odlučit ćemo o tome danas na sjednici Kluba", kazao je juče Čolak. Smatra da nikome nije sporan onaj dio koji se odnosi na istodobno vršenje i jedne i druge dužnosti.

"Mislim da nije u redu da jedan ministar predlaže zakon i onda ode u zastupničke klupe i onda diže ruku za taj zakon. To nije u redu i mislim da je jako dobro što je prihvaćen onaj jedan amandman Kluba HDZ-a u Zastupničkom domu koji govori o tome da je moguće samo jedanput umiroviti svoj mandat, a ne više puta, jer nema smisla da neko 'šeta' više puta iz zakonodavne u izvršnu vlast i obrnuto. A za drugo ćemo vidjeti", kazao je Čolak.