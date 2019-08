Ministar volonter podnio ostavku

​TUZLA - Elvir Mujkanović, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, danas je podnio ostavku na ovu funkciju jer nema potrebnu stručnu spremu.

Mujkanović, koji dolazi iz Demokratske fronte, radio je volonterski kao ministar od 20. jula, kada je formirana nova Vlada, nije imao ugovor kao ostali i čekao je da se riješi njegov status u vezi sa stručnom spremom. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave TK propisuje da ministar može biti imenovan samo ako ima najmanje visoku stručnu spremu.

Prilikom kandidature za ministra Mujkanović je naveo da je zrakoplovni oficir i da je završio Zrakoplovno-vojnu akademiju u Turskoj, gdje ga je poslalo Federalno ministarstvo odbrane. Završio ju je za dvije godine, međutim to školovanje sada traje pet godina.

"Po sadašnjem zakonu ministar za boračka pitanja može biti neko ko ima visoku stručnu spremu, bez obzira na to je li ijedan dan proveo u rovu, ali i bez obzira na to s koje strane linije je bio. Nosilac 'Zlatnog ljiljana', oficir Armije RBiH, ratni vojni invalid ili bilo koji drugi borac, bez visoke stručne spreme ne može biti ministar za boračka pitanja. Ne govorim o ministarstvu za svemirska istraživanja. To je teški non sens", rekao je Mujkanović.

On ističe da borcima i oficirima Armije RBiH za vrijeme provedeno na ratištima te u profesionalnom sastavu vojske, po obavljenim edukacijama u zemlji i inostranstvu, nikada nije riješen status u smislu verifikovanja stručne spreme.

"U mom slučaju ostao sam uskraćen za odgovor i mišljenje nadležnih institucija za stepen stručne spreme koji odgovara oficirskom rangu u sastavu vojske i obavljenim edukacijama u zemlji i inostranstvu u poslijeratnom periodu, a na koje sam upućivan kao oficir od strane institucija ove države. Po završetku Srednje vojne škole ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u Rajlovcu i priključivanja odbrani zemlje sa 18 godina, bez obzira na stručnu spremu i godine starosti, niko nije postavljao pitanja kada je trebalo da obavljam dužnosti majora, što bi u civilnom smislu bilo ekvivalent magistru nauka", kazao je Mujkanović.

Povjereništvo KO SDP BiH Tuzla ovih dana izdalo je saopštenje u kojem kaže da se pridružuje javnim osudama aktuelnog skandala u Vladi Tuzlanskog kantona, koji je nastao zbog toga što ministar za boračka pitanja nema potrebnu visoku stručnu spremu i iz tih razloga volonterski obavlja funkciju ministra.

Mujkanovića su podržali njegovi saborci, predstavnici boraca iz pet kantona u FbiH, s kojima je prije javnog davanja ostavke održao sastanak.

"Oni koji su bili u Njemačkoj njima pašu. Čovjek sa školom, koji je branio državu puškom ne paše im. Paše im tatin sin", rekao je Amir Sultan, demobilisani borac.

Ostavka Mujkanovića bit će upućena Vladi TK na razmatranje, nakon čega bi trebalo da bude upućena i Skupštini TK.