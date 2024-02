Ministarstvo ne zna za stotine miliona koje su uzeli privatnici

SARAJEVO, BANJALUKA - Privatne firme po osnovu javnih ovlaštenja koja je na njih prenijelo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, prvenstveno u oblasti homologacije, u posljednjih petnaestak godina prihodovale su stotine miliona KM, o kojima se malo zna, posebno koliko je završilo u budžetu.

Ovo se može zaključiti iz revizije učinka na temu "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH - Studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH", a o kojoj se razgovaralo na posljednjoj sjednici Savjeta ministara BiH.

"Ministarstvo transporta i komunikacija ne raspolaže podacima o prihodima koje prikupljaju administrativna i tehnička tijela iz oblasti homologacije i sertifikacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila", naveli su revizori.

U svom izvještaju naveli su da, prema raspoloživim podacima i cjenovniku, u 2021. godini po osnovu pojedinačne homologacije i homologacije tipa vozila prihodi su iznosili 9,1 milion KM, dok su po osnovu sertifikacije vozila, kojih je bilo 24.284, prihodi iznosili 7,1 milion KM.

Osim homologacije vozila, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH u prethodnim godinama na privatne firme ili druge institucije prenijelo je i poslove stručnog osposobljavanja upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom saobraćaju, zatim usklađivanje međuentitetskih i međunarodnih redova vožnje kao i izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola.

Recimo, samo po osnovu stručnog osposobljavanja vozača i upravitelja prevoza u 2021. godini institucije na koje je prenesen taj posao prihodovale su 470.000 KM, od kojih budžet nije dobio ništa, iako je trebalo pet odsto.

"Cjenovnikom je definisano da 95 odsto iznosa utvrđene cijene pripada ovlaštenom organu za stručno osposobljavanje i provođenje ispita, a da se pet odsto iznosa utvrđene cijene uplaćuje na Jedinstveni račun trezora BiH. Prema raspoloživim informacijama, Ministarstvo transporta i komunikacija nije naplaćivalo svoj udio u iznosu utvrđene cijene zbog nedefinisanog načina prikupljanja i rapodjele prihoda po ovom osnovu", naveli su revizori.

Iz izvještaja se može zaključiti da je pojedine poslove Ministarstvo transporta i komunikacija BiH davalo uprkos odlukama nadležnih organa. U slučaju homologacije vozila na tenderu iz 2009. godine posao je dobio konzorcijum na čijem čelu je bio EIB Internationale - Centar za motorna vozila Banjaluka, a uz njega su bili i Institut za privredni inženjering Zenica, Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i Centar - motor Široki Brijeg. Ovaj tender poništen je 2012. godine, a u svom iskazu Ministarstvo je čak navelo da je "povjeravanje vršenja javnih poslova na osnovu podzakonskih akata nezakonito i suprotno interesima BiH", međutim ni to nije bilo dovoljno da se tender poništi i konzorcijum na čelu sa EIB Internationaleom taj posao je obavljao sve do kraja 2021. godine.

Ako je suditi po izvještaju, ali i izjavama Edina Forte, ministra transporta i komunikacija, svi poslovi koje rade privatne firme po ovlaštenju ministarstva biće analizirani sa ciljem da budžet BiH dobije više prihoda. To će podrazumijevati izmjene i zakona i podzakonskih akata, a kada će se to desiti, još uvijek je rano govoriti s obzirom na to da Ministarstvo transporta i komunikacija BiH tek treba da donese akcioni plan.

"Stalno se to pitanje poteže, jer izgleda da su se isprepleli razni interesi u prethodnih 15 godina. Ja sam htio pokrenuti internu reviziju vezanu za ovu temu prošle godine, ali onda smo saznali da je ušla državna revizija u Ministarstvo i čekali smo taj izvještaj koji je usvojen. On će ići takođe na parlament. Suštinski, sada kada imamo sliku i presjek negdje tamo od 2010. godine pa sve do danas, šta se sve radilo na pogrešan način, ja pripremam akcioni plan kako bih otklonio gomilu nepravilnosti iz prethodnog perioda", rekao je Forto.

Podsjećanja radi, još ranije nadležna Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zaključila je da se javno sasluša Forto povodom poslova koji su preneseni privatnim firmrama i pojedinim institucijama, ali nikada nije došlo do toga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.