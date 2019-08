Ministre koji ne rade dobro treba zamijeniti

​BANJALUKA - Vlada Republike Srpske od formiranja do danas uradila je dobar posao, ali je treba osvježiti novim kadrovima i zahvaliti se ministrima koji nisu ispunili očekivanja.

Ovo je stav poslanika Narodne skupštine Republike Srpske iz vladajućih političkih partija, koji su komentarisali izjavu Radovana Viškovića, premijera RS, da će do kraja godine biti nekih promjena u Vladi.

"Promjena će biti. Ne želim da govorim ni o četiri ni o deset mjesta. Promjena će biti i to do kraja godine. Sad, koji su razlozi za promjene to je manje važno. Zbog toga ne treba previše dizati prašinu. Vlada, premijer, ministri nemaju ograničen rok trajanja. Vlada je tim i mora da radi najbolje što zna", rekao je Višković.

Poslanici vladajućih stranaka s kojima smo razgovarali kažu da to nije iznenađenje te da je premijer još prije nego što je i zvanično preuzeo mandat govorio da u Vladi neće biti nezamjenjivih te da će svako ko ne bude odgovorio zadatku morati otići s mjesta ministra.

"U periodu poslije izbora urađen je dobar posao. Dosta dobrih zakona je urađeno i ide se u pravcu rasterećenja privrede i povećanja plata, što je bio i jedan od osnovnih zadataka. Smatram da to može da bude dosta operativnije i inovativnije i mislim da uvijek postoji mogućnost za napredak. Ukoliko predsjednik Vlade ocijeni da mu treba nova, svježa krv i da neko nije dobro odradio posao u nekom sektoru, to ćemo kao klub podržati", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a, dodajući da smatra da su SNSD-ovi ministri dobro uradili svoj posao.

Zanimljivo, a i donekle očekivano, je da u svim vladajućim poslaničkim klubovima smatraju da su njihovi ministri dobro radili svoj posao i da ih ne treba dirati, istovremeno naglašavajući da su promjene potrebne.

"Zadovoljan sam radom ministara iz DNS-a, i u suštini radom Vlade, jer su počeli da ostvaruju sve ono što je premijer naglasio u ekspozeu. Nisam zadovoljan radom pojedinih ministara i mislim da premijer treba malo rekonstruisati Vladu", rekao je za "Nezavisne" Duško Ivić, poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Slično misli i Aleksandar Fulurija, zamjenik šefa Kluba poslanika NDP-a, koji je rekao da pojedini ministri nisu opravdali povjerenje te da je ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević, član njegove stranke, dobio vruć krompir i novo ministarstvo bez dovoljno sredstava.

"Najmanji je budžet Ministarstva privrede i preduzetništva, a ima najzahtjevniju ulogu. Iz početka se teško snalazio, ali to dolazi na svoje mjesto i u NDP-u smo sve zadovoljniji njegovim radom", rekao je Fulurija.

I u Socijalističkoj partiji smatraju da su njihovi ministri radili dobro svoj posao te da ne vide razlog zbog kojeg bi oni trebalo da budu smijenjeni.

"Nemamo ništa protiv da se ocijeni rad svakog ministra pa i svakog zaposlenog službenika", rekao je Maksim Skoko, šef Kluba poslanika SP-a.

U Demosu, koji takođe ima jednog ministra u Vladi, kažu da nijedan ministar ne treba da misli da je imenovan na četiri godine te da svi oni koji ne rade dobro treba da budu smijenjeni.

"Na sjednici Predsjedništva Demosa ćemo detaljno analizirati rad Vlade Republike Srpske i ne bih zaista prije toga govorila koliko je Vlada dobro ili loše radila svoj posao. Premijer je kapiten tima i sigurno da on najbolje zna ko radi, a ko ne svoj posao", rekla je Spomenka Stevanović, šefica Kluba poslanika Demosa.

Marinko Dragišić, zamjenik šefa Kluba poslanika Ujedinjene Srpske, rekao je da što se tiče njihove ministarke prosvjete i kulture Natalije Trivić, kaže da će reforma obrazovanja koja se radi tek dati rezultate.

"Program rada Vlade ide svojim tokom, ali i građani i poslanici očekuju da to bude još bolje. Personalna rješenja u Vladi su stvar stranaka koje su dali ministre i tu će se i dogovoriti eventualna zamjena nekih ministara", rekao je Dragišić.