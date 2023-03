Ministri razmatraju budžet, osnovica za platu "samo" 600 KM

SARAJEVO - Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u iznosu od 1.315.400.000 KM upućen je juče iz Ministarstva finansija i trezora BiH u Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH, uz zahtjev da se uvrsti u dnevni red današnje sjednice.

Osim budžeta, na današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH naći će se i nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2023. do 2025. godine, ali i prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenima u institucijama BiH za 2023. godinu.

Kako nezvanično saznajemo, prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH je da osnovica za obračun plate bude 600, umjesto 630 KM.

"To je za nas neprihvatljivo. Time se neće dobiti mnogo i najviše će dobiti oni koji već imaju plate po nekoliko hiljada maraka. Državni nivo je katastrofa u smislu uslova rada, ljudi nam odlaze ka kantonima, mahom ka Federaciji jer su dosta bolji uslovi", rekao je za "Nezavisne novine" Radenko Mirković, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

On kaže da je zahtjev sindikata i da dnevnica za službena putovanja bude 60 KM, a ne kao što je sada slučaj 25 KM, a tako niska dnevnica dovela je do toga da državni službenici uopšte neće da putuju, jer im se ne isplati, i više zarade ako ostanu na poslu, s obzirom na to da na poslu imaju topli obrok i prevoz.

"Nećemo pristati na 600 KM. Imamo stav tri sindikata na nivou BiH, gdje su i policajci i ostali, i svi smo se usaglasili da osnovica treba da bude 630 KM", rekao je Mirković.

Iako je osnovica za obračun plate predložena na iznos od 600 KM, na samoj sjednici moguće su korekcije, mada je to malo vjerovatno, s obzirom na to da u budžetu nema dovoljno novca.

Zanimljivo je da je budžet na sjednici Fiskalnog savjeta BiH prihvaćen na iznos od 1.315.400.000 KM, što je za više od 240 miliona KM više nego što je budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Ranije, Republika Srpska nije prihvatala povećanje budžeta institucija BiH, međutim, ovaj put na to je pristala. Najveći dio novca, odnosno od 240 miliona KM koliko će biti veći budžet, otići će na plate radnicima.

Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora BiH, još ranije je rekao da je nakon usvajanja globalnog fiskalnog okvira omogućeno da se budžet završi, te da se Savjet ministara BiH o tom dokumentu izjašnjava već na narednoj sjednici, koja će biti održana sutra.

Prema saopštenju koje je dostavljeno iz Fiskalnog savjeta BiH nakon sjednice održane u ponedjeljak, pored toga što je budžet povećan za 240 miliona KM, može se zaključiti da će povećanje od indirektnih poreza biti 155 miliona KM.

Ako bi Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici usvojio budžet za narednu godinu, procedura nalaže da se on onda uputi u Predsjedništvo BiH, koje je formalni predlagač budžeta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

U Predsjedništvu BiH dovoljna je većina za predlaganje budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH, tako da nije moguće da Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, s obzirom na to da nije dio vlasti na nivou BiH, blokira usvajanje ovog dokumenta.