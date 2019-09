Ministri se nisu čuli ni vidjeli duže od mjesec dana

​SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH posljednju sjednicu održao je prije više od mjesec dana, tačnije 5. avgusta, i od tada do danas nije imao nikakvih aktivnosti, što je najduži period nerada u ovom mandatu.

Tačnije, duži period bez redovne sjednice bio je od 4. aprila do 29. maja ove godine, međutim u tom periodu održane su tri vanredne i jedna telefonska sjednica, što znači da je Savjet ministara BiH ipak nešto radio i rješavao neke hitne stvari, a što ovoga puta nije slučaj jer u posljednjih mjesec dana ministri nisu donijeli nijednu zajedničku odluku, bilo telefonskim putem ili vanrednim zasjedanjem. I tog 5. avgusta, kada je održana posljednja sjednica, ministri su usvojili uglavnom informacije, izvještaje i dali zeleno svjetlo za potpisivanje nekoliko sporazuma.

U Savjetu ministara BiH juče nije mogao niko da kaže kada će biti održana nova sjednica s obzirom na to da o tome odlučuje isključivo Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, a koji je za danas kao predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH sazvao sjednicu Kolegijuma parlamenta BiH. Iz nekoliko nezvaničnih razgovora saznajemo da se ni u samim službama Savjeta ministara ne zna kada bi mogla biti nova sjednica te da je gotovo sigurno da ona neće biti održana ove sedmice jer manje-više svi ministri su već preuzeli neke obaveze za naredne dane.

"To može trajati do narednih opštih izbora. Savjet ministara BiH nije vlast i ne vlada. Bilo bi dobro da radi, ali se pokazuje da BiH i bez njegovog rada može da funkcioniše. Većina izvršnih ovlašćenja su u RS, kantonima ili FBiH", rekao je za "Nezavisne" Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

Ističe da je činjenica da će se zbog nerada Savjeta ministara sve sporije razvijati te da će mnogi društveni procesi stajati, ali da se može zamjeriti i onim sredinama koje ne koriste svoja izvršna ovlašćenja, već čekaju da se nešto desi.

I u samom Savjetu ministara BiH, kako ističu pojedini službenici, nešto se čeka, i niko ništa ne preduzima na projektima i poslovima koji se već mjesecima odlažu. Kako naglašavaju, i njihovi pretpostavljeni, šefovi odsjeka, odjeljenja i pomoćnici ministara ništa ne preduzimaju jer niti se radi na novim zakonima niti, s obzirom na privremeno finansiranje, postoji prostor za neke značajnije projekte.

"Plan nove koalicije je takav da se pokušava zaustaviti rad Savjeta ministara BiH koji čeka novi Savjet ministara BiH, što nikako nije dobro. Postoje neke odluke koje nisu toliko političkog karaktera koliko su ekonomskog i životnog, a u koje ne treba unositi politiku", rekao je Branislav Borenović, poslanik u Predstavničkom domu BiH.

Osim ove "pauze" duže od mjesec dana, Savjet ministara imao je još nekoliko perioda u kojima se nije sastajao. Od prve sjednice, koja je održana 7. aprila 2015. godine, do danas bile su četiri duže pauze, i to uglavnom one u avgustu, kada je sezona godišnjeg odmora, ali nikada to nije bilo duže od mjesec dana. Jedna od dužih pauza bila je i ona pred opšte izbore 2018. godine kada Savjet ministara BiH nije radio duže od 20 dana s obzirom na to da je održao sjednicu 25. septembra, a sljedeću tek 16. oktobra.