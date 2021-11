Ministri spoljnih poslova EU spominjali BiH, ali nisu sankcije

BRISEL - Ministri spoljnih poslova EU danas na sastanku nisu pričali o sankcijama, ali je Žozef Borelj, visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednost, na pres-konferenciji potvrdio da je bilo govora o BiH.

Iako su pojedini mediji u FBiH danas spekulisali da bi na sastanku moglo biti govora o sankcijama protiv Milorada Dodika, srpskog člana Predsjednštva BiH, ova tema nije bila na dnevnom redu.

"Kriza u BiH je bila veoma visoko danas na našoj agendi. Situacija tamo je veoma ozbiljna, i veoma sam zabrinut zbog toga što se u ovoj godini koja nije izborna ne priča o reformama, nego umjesto toga neki lideri blokiraju procese kroz retoriku podjela i secesionizma", naglasio je on.

On je dodao da EU perspektiva BiH podrazumijeva da je to jedinstvena i suverena zemlja.

"Potreban je dijalog, da se svi vrate u državne institucije u punom kapacitetu i da počnu da rade na reformama", podvukao je Borelj.

Nezvanično saznajemo da su pojedine zemlje EU, među kojima je i Njemačka, spremne da pitanje sankcija razmotre na bilateralnom niovu s onim zemljama koje su za to spremne, ako o tome ne bude konsenzusa među zemljama članicama EU.

Podsjećanja radi, neke zemlje EU, poput Mađarske, smatraju da sankcije ne bi trebalo da se sprovode.

Na pitanje o mogućem ratu u BiH, Borelj je odgovrio odrečno.

"Situacija u BiH je stabilna. Kao što sam rekao, neki lideri tamo koriste separatističku i nacionalističku retoriku i mi moramo insistirati da BiH ostane jedinstvena zemlja. Protivimo se svakoj podjeli i stvaranju nekih novih entiteta. To bi bio izvor novih problema i to moramo izbjeći. To se mora odmah presjeći, kako bismo odmah spriječili buduće problem", rekao je Borelj.

Inače, ministri bi sutra trebalo da nastave diskusiju o BiH, a očekuje se da će biti govora o misiji EUFOR-a.