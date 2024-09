Ministrima najdraži audi, na vozila potrošeno 13,2 miliona KM

SARAJEVO - Institucije Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2021. do 31. decembra 2023. godine, na kupovinu vozila potrošile su 13,2 miliona KM, a najskuplja vozila, i to dva "audija" nabavio je Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH koje je platio 319.929 KM.

Generalni sekretarijat za 159.999 KM u 2023. godini od firme M.R.M Export-Import iz Ljubuškog kupila je "audija A6 50 TDI quattro Tiptronic". Iste godine od iste firme kupljen je i "audi Q5 Sportback 40 TDI quattro Stronic" koji je plaćen 159.930 KM.

Malo manje novca na dva vozila, takođe audija, potrošila je Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA koja je od iste firme M.R.M Export-Import iz Ljubuškog kupila dva ista "audija A6 50 TDI" koje je platila po 129.998 KM.

U periodu od januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine institucije Bosne i Hercegovine nabavile su ukupno 244 vozila i to 222 u BiH i 22 van Bosne i Hercegovine koje su kupila diplomatsko konzularna predstavništva.

Iz analize koju je uradio Istraživački sektor Parlamentarne skupštine BiH vidljivo je da je od 77 institucija kojima je pitanje o kupovini vozila poslano, odgovor dostavilo njih 75 dok Predsjedništvo BiH i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH nisu dostavili podatke.

Vozila u periodu od 2021. i zaključno sa 2023. godinom nisu kupovali u 24 institucije.

Ministrima najdraži audi, cijene tek par maraka niže od dozvoljenih

Najviše vozila nabavljeno je u 2023. godini, a te godine i većina ministara je kupila nove limuzine. Zanimljivo je da su ministri izabrali vozila koja su za samo par maraka jeftinija od 130.000 KM koliko im je pravilnikom dozvoljeno.

Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH klase vozila podjeljene su na način da je niža klasa vozila do 30.000 KM, niža srednja klasa do 60.000 KM, srednja klasa do 70.000 KM, viša srednja klasa do 130.000 KM i visoka klasa do 160.000 KM. Istim Pravilnkom definisano je i ko smije koristiti koja vozila, pa tako vozila visoke klase dozvoljeno je da koristi samo predsjedavajući Savjeta ministara BiH, dok vozila više srednje klase mogu koristiti ministri, predsjednik Suda i glavni tužalac, a vozila srednje klase mogu koristiti zamjenici ministara, rukovodioci institucija, sekretari ministarstava itd..

Zanimljivo je recimo da su ministri za svoje potrebe nabavljali vozila tek par maraka jeftinija od maksimalno dozvoljenih, pa je tako za Nenada Nešića, ministra bezbjednosti BiH nabavljeno vozilo "VW Touareg" i plaćeno 129.998,70 KM, dok je za Stašu Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa kupljen audi A6 za 129.995 KM. Za potrebe Srđana Amidžića, ministra finansija i trezora nabavljen je BMW 520 D xdrive vrijedan 129.980 KM, a novim vozilom počastio se i Zukan Helez, ministar odbrane BiH za kojeg je nabavljen audi "A6 40 TDI Quattro Stronic", a koji je plaćen 129.900 KM. Novo vozilo prošle godine dobio je i Davor Bunoza, ministar pravde BiH za kojeg je kupljen audi "Q5 40 TDI quattro S-tronic", a koji je plaćen 129.950 KM, dok je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH dobio "VW Touareg", koji je plaćen 129.876 KM. Dubravka Bošnjak, ministar civilnih poslova BiH dobila je Volvo S90 koji je plaćen 129.598 KM, a "najštedljiviji" su bili Edin Forto, ministar transporta i komunikacija i Selvid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice. Forto je nabavio vozilo VW Pasat koji je plaćen 91.800 KM, a Hurtić "VW Arteon" vrijedan 103.000 KM.

Koje kompanije su profitirale od institucija BiH

Najveći dobavljač novih vozila institucijama BiH u protekle tri godine bila je kompanija M.R.M Export-Import iz Ljubuškog koja je isporučila 60 vozila vrijednih 4,5 miliona KM. Odmah iza nje je kompanija Guma M iz Mostara od koje je nabavljeno 39 vozila vrijednih 1,2 miliona KM. Na trećem mjestu je kompanija Brčko Gas iz Brčkog od koje je nabavljeno 17 vozila vrijednih 1,2 miliona KM dok je od firme Auto plus iz Banjaluke kupljeno 34 vozila vrijednosti 1,1 milion KM.

