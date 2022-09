Mir i sloboda čuvaju se samo pod jednom zastavom

​BIJELJINA - To što znamo da ponekad živimo u različitim mjestima ne znači da nismo Srbi, i mir kao i sloboda čuvaju se samo pod jednom zastavom, a Srbiju i Srpsku ništa ne može da podeli.

Ovo je na centralnoj manifestaciji povodom Dana srpskog jedinstva slobode nacionalne zastave koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija, rekao Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije naglašavajući da istorijski trenutak zahtjeva da se ujedinimo i zajedno pobijedimo ludilo koje može ove prostore da ponovo pretvori u klanicu.

"Suština svake slobode jeste pravo na različitiost i da budemo drugačije, da vjeriejmmo dugraćije i ne mislimo isto. U trenutku kada čitav svijet ratuje i kada je svijet na ivici katalizme moramo da shvatimo da samo sebe imamo. Ovaj dan je važan i zbog toga što moramo da naučimo da poštujemo sebe i svoju zastavu i slobodu", istakao je Vučić.

On je rekao da veliki i moćni hoće da "nam uzmu zemlji i po širini i dužini" ali da neće dobiti ni pedalj.

"I danas iako to ne žeimo da vidimo možemo da izgubimo i slobodu i državu i živote, a razlika je u tome što ovaj istorijski trenutak od nas zahteva da se ujedinimo pod našom zastavom, našom trobojkom", rekao je Vučić.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH rekao je da jedinstvo koje nam treba nikada nećemo osvojiti veću uvijek osvajati, naglašavajući da je uvjeren da će se Dan srpskog jedinstva slobode nacionalne zastave obilježavati i ubudućnosti.

"Danas Srbi imaju dvije države Republiku Srpskui i Srbiju ali uvijek ćemo nastojati da se borimo za jedinstvo", rekao je Dodik ističući da je "majka Srbija" nešto što živimo na ovim prostorima.

Kako je istakao, ljubav prema Srbiji nije komšijska, već bratska ljubav ističući da smo sve više jedno, i sve više okrenuti jedni prema drugima. Takođe, istakao da je da svijet koji je u neredu traži da se objedinimo, aglašavajući da je prošli vijek, vijek stradanja, ali da su buduće denecenije, decenije "našeg ujedinjenja u svakom smislu".

I Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske rekla je da se danas slavi identitet u svim elementima i vrijednostima koje su očuvane i odbranjene u istoriji.

"Jedinstvo, sloboda i zastava imaju posebnu važnost i težinu i suštinski se vezuju za našu sposobnost da opstanemo i trajemo. Srpski narod je kroz istoriju često bio posvađan i razjedinjen i lak plijen mnogima koji mu nisu željeeli dobro. Danas živimo u vremenima u kojima nam je potrebno jedinstvo da bismo išli naprijed i da bi bili sposobni da se suočimo sa svim izazovima", rekla je Cvijanovićeva.

Njegova svetost patrijarah srpski Porfirije istakao je da je zastava vidljiv znak našeg jedinstva i znak suštinskog i dubinskog identiteta jednog naroda.

"Naša zastava je vidljiv znak jeidnstva i upućuju na to ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem se se zaputili i treba da idemo", rekao je Porfirije.

Takođe, naglasio je da kroz vijekove do danas, od istoka do zapada i od sjevera do juga, nezavisno od državnih političkih granica i kulturnih prostora, gdje god živi naš narod postoji zlatna nit koja ga povezuje i čini jednim, a to je nit koja se zove pravoslavna vjera i Srpska pravoslavna crkva.

"Nroda koji nema duhovnog jedinstva liči na orah koji ima tvrdu ljusku, ali nema jezgro i plod", naglasio je Porfirije.

Povezana vijest: Auto-put do Beograda jedan od najznačajnijih projekata