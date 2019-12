Mirza Varešanović: "Stranac nije rješenje"

Domaći trener je najbolje rješenje za Fudbalski klub Sarajevo, smatra Mirza Varešanović, nekadašnji as tima sa "Koševa" i prvotimac Bordoa, Olimpijakosa, Bursaspora i Austrije.

Osim blistave igračke karijere, ranijih godina imao je i trenerski angažman u "bordo klubu", čije je uprava na iznenađenje mnogih kolo prije kraja jesenjeg dijela aktuelne sezone BH Telecom Premijer lige BiH smijenila najtrofejnijeg klupskog trenera Husrefa Musemića. Ko će naslijediti stratega koji je donio prvu duplu krunu u vitrine FK Sarajevo, odnosno ko su kandidati, niko iz Uprave ne želi i kako sami tvrde ni ne smije komentarisati. Svi upućuju na PR službu iz koje je samo šturo saopšteno da će novi trener biti imenovan do kraja godine. Novonastalu situaciju u klubu i smjenu Musemića pod obrazloženjem da je poražen u gradskom derbiju od Željezničara, iako je klub i dalje u vrhu tabele sa realnim šansama za odbranu trofeja, nije bio raspoložen detaljno komentarisati ni Varešanović.

"Iskreno, ne volim se petljati i komentarisati situaciju u FK Sarajevo. Izbjegavam to, jer se može pogrešno protumačiti", rekao je Varešanović.

Ipak, jasan stav ima o nagađanjima pojedinaca da je vrijeme da na klupu Sarajeva sjedne stranac, odnosno osoba koja je iz sredine van našeg govornog područja.

"Ja sam uvijek za domaćeg trenera. Prije svega jer poznaje ligu i, ono što je najbitnije, mentalitet kluba i igrača. To je veoma važno. Sarajevo jeste veliki klub, ali su isto tako veoma male razlike između svih klubova u bh. prvenstvu. Primjer su Velež i Borac, koji iako su se tek vratili u elitu, konkurišu ravnopravno. Ovo je možda i jedina liga u Evropi gdje je bodovna razlika između klubova minimalna. U takvom ambijentu samo se domaći stručnjak može brzo ukopiti. Strancu bi trebalo vremena, a svi veoma dobro znamo da se u BiH nikome ne daje previše vremena za prilagođavanje. Nemam ništa protiv stranaca, i ja sam u karijeri bio stranac u mnogim zemljama, ali za uspjeh u bh. eliti domaći strateg je ipak najbolje rješenje", istakao je Varešanović.

Dragana Jovića, koji je takođe svojevremeno vodio klub, mediji etiketiraju kao glavnog kandidata za novog stratega. Navodno je i Varešanović želja Uprave, na što je on samo kratko odgovorio:

"Nemojte me to pitati. To ne bih komentarisao", kazao je Varešanović.