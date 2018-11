Berton: Postojanje tri jezika se ne smije koristiti za podjele

SARAJEVO - Šef Misije OEBS-a u BiH Brus Berton izjavio je da je neprihvatljiva pravna formulacija o jeziku u Zakonu o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, jer, kako je istakao, nije u skladu sa principima jednakosti svih jezika konstitutivnih naroda i predviđa izvođenje nastave isključivo na jednom od njih.

On je dodao da to može dovesti do potpune segregacije djece u Kantonu i da ne doprinosi pomirenju.

"Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u potpunosti uvažava da svaki od konstitutivnih naroda ima svoj jezik, ali smatramo da postojanje tri jezika ne bi smjelo da se koristi u svrhu kreiranja ili produbljivanja podjela u društvu", navodi Berton u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

Povodom instrukcije kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u vezi sa sprovođenjem odredbe o jeziku u Zakonu o osnovnom obrazovanju, Berton je ukazao da izdavanje još jedne instrukcije ovog mjeseca ukazuje na nepostojanje volje predstavnika vlasti Kantona Sarajevo da izmijene spornu odredbu o jeziku.

"Stoga, pravna formulacija navedena u Zakonu o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo je neprihvatljiva i nije u skladu s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH. U toku procedure usvajanja kantonalnog zakona o osnovnom obrazovanju, Misija je upozorila nadležne kantonalne vlasti o ovom odstupanju i to u više navrata isticala nakon usvajanja zakona", podsjetio je Berton u pisanoj izjavi.

Kako dodaje, misija OEBS-a je nastavila da iskazuje zabrinutost o ovom pitanju pred relevantnim vlastima nakon izdavanja Instrukcije u septembru 2017. godine i od ključnog je značaja u ovom smislu napraviti razliku između izvođenja nastave na jednom od jezika i učenja jezika.

Berton je poručio da će OEBS nastaviti da se zalaže kod obrazovnih vlasti na najvišem nivou za poštovanje ljudskih prava, uključujući pravo na obrazovanje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, u skladu sa obavezama koje je BiH preuzela kao članica ove organizacije za bezbjednost.

Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo je više od godinu dana poslije usvajanja Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji se bavi i pitanjem jezika koji se izučava u školama, zvanično počelo sprovođenje instrukcije.

Školarci su nedavno donijeli kućama dokument pod nazivom "izjašnjenje o nazivu nastavnog predmeta koji je proistekao iz imena jednog od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda BiH".

Kantonalni ministar obrazovanja, nauke i mladih Elvir Kazazović ranije je obavijestio direktore osnovnih i srednjih škola da ove školske godine u đačkim knjižicama i svjedočanstvima više "neće pisati bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost kao naziv predmeta".

U dopisu piše da se nastava i drugi oblici vaspitno-obrazovnog rada izvode na jednom od tri zvanična jezika kojima se služe konstitutivni narodi u BiH.