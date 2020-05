Mitrović: Savjet RAK-a još nije dostavio prijedlog novog direktora agencije

SARAJEVO - Savjetu ministara BiH još nije stigao prijedlog za direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), rekao je Srni ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Vojin Mitrović.

Mitrović je dodao da je jutros uputio zahtjev Savjetu RAK-a da dostavi informaciju da li je i ako nije zašto nije dostavljen prijedlog odluke o izboru novog direktora RAK-a na potvrđivanje u Savjet ministara.

"Savjet RAK-a je izabrao direktora i postavlja se pitanje zašto nisu svoju odluku dostavili Savjetu ministara. Savjetu RAK-a je istekao mandat, a izvršio je izbor direktora RAK-a", rekao je Mitrović.

Mitrović je dodao da opozicija kritikuje izbor Draška Milinovića za direktora RAK-a, iznoseći u svojim argumentima da je Savjet RAK-a kažnjavao RTRS i njegovog tadašnjeg direktora Milinovića zbog lošeg rada, ali ne žele da vide da je Savjet RAK-a po isteku mandata i nezakonito izricao mjere Milinoviću i RTRS-u.

" I Savjetu RAK-a je 2017. godine istekao mandat i od tada do sada su izricali kaznene mjere i to je za opoziciju zakonito. Taj isti Savjet RAK-a je izabrao Milinovića za direktora i to je za opoziciju sada nezakonito. Riječ je o čistoj kontraditornosti i apsurdu", dodao je Mitrović.

Komentarišući imenovanje Aleksandra Mastilovića na poziciju pomoćnika direktora RAK-a, Mitrović je rekao da se mora utvrditi da li je taj izbor izvršen u skladu sa Statutom RAK-a i da li je aktuelni direktor RAK-a Predrag Kovač na to imao pravo.

On je dodao da o tome da li je izbor pomoćnika direktora RAK-a izvršen po zakonu ili nije treba da utvrde agencije koje se bave pitanjem poštovanja zakona.

"One treba da to utvrde, ali u svakom slučaju stvaraju se određene sumnje zašto se imenovao pomoćnik direktora upravo sada, a čekalo se od 2015. godine", podsjetio je Mitrović.

Direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Predrag Kovač 5. maja donio je rješenje, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ove agencije, o popunjavanju upražnjenog mjesta pomoćnika direktora za područje telekomunikacija iz reda zaposlenih, naveli su iz ove agencije.

"Ovo radno mjesto upražnjeno je još od 2015. godine, odnosno od odlaska u penziju prethodnog pomoćnika direktora za telekomunikacije", rečeno je Srni u RAK-u.

Iz RAK-a napominju da je ovo rješenje doneseno u toku redovnog mandata sadašnjeg generalnog direktora.

Srna nezvanično saznaje da je za pomoćnika direktora imenovan dojučerašnji savjetnik direktora RAK-a Aleksandar Mastilović.