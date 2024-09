Mještani traže da se zaštiti prirodni fenomen i ne odlaže otpad

FOČA - Iako su mještani Kozje Luke kod Foče zajedno sa Centrom za životnu sredinu pokrenuli inicijativu da se zaštite pješčane piramide, izuzetno rijedak prirodni fenomen, ipak je u blizini njih uskoro planirana gradnja deponije, zbog čega je stanovništvo protestovalo.

Kako je za "Nezavisne novine" kazao Mitar Ćuskić, ispred Savjeta MZ Kozja Luka, mjesto gdje je planirana gradnja deponije udaljeno je, prema njegovom mišljenju, oko 600 metara vazdušne linije od pješčanih piramida. S druge strane Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, kaže da je udaljena više od kilometar.

Ćuskić navodi da su oni protestovali, a, kako navodi, načelnik ne želi da se dogovara.

"On je obećao narodu da će izgraditi deponiju i ne odustaje od toga. Već se krči tamo, a od privrednika je otkupljeno nekoliko dunuma zemlje. Međutim, ta zemlja je još na državi, nije opštinska, ali se ipak tamo radi. Ovih dana sjekači sijeku tu parcelu, krče šumu. Iako je opština Foča donijela odluku da prave deponiju, u kojoj stoji da će opština asfaltirati put od Foče do piramida, ipak je urađeno tek oko tri kilometra, a ostalo su pokrpljene rupe, iako je to bio uslov", ispričao je Ćuskić.

Vukadinović za "Nezavisne" kaže da je izdata ekološka i građevinska dozvola za gradnju deponije, te da su oni odradili sve što se tiče procedura, kroz savjet mjesnih zajednica i skupštine opštine.

"Foča, kao i mnoge opštine i gradovi imaju problem s odlaganjem otpada. Vrlo brzo počinje izgradnja deponije, a to je privremena sanitarna deponija. Velika je potreba stanovništva za odlaganjem otpada, a postojeća deponija je od centra opštine udaljena oko kilometar", rekao je Vukadinović.

Kako kaže, opština je asfaltirala gdje do sada nije bio asfaltni put, uradila je rasvjetu, dovela električnu energiju te ima u planu da zaštiti kompletno područje malih i velikih piramida, pećine i sve prirodno bogatstvo.

Iz Centra za životnu sredinu navode da je zaštita pješčanih piramida u posljednje vrijeme postala jedan od fokusa Centra, a na inicijativu lokalnog stanovništva, koji su prepoznali turistički potencijal ovog područja. Ističu da su pješčane piramide izuzetno atraktivan i rijedak prirodni fenomen, koji se pored Foče može naći na još samo tri lokacije u svijetu.

"Značaj ovih piramida je neprocjenjiv, a pored vrijednosti koju ovo područje ima, samim tim što piramide postoje, i značajan za nauku, potencijal lokaliteta za turističku ponudu ove lokacije je takođe ogroman te zasad nedovoljno i neadekvatno iskorišten. U skladu s tim, Centar za životnu sredinu je zajedno sa predstavnikom mjesne zajednice Kozja Luka podnio inicijativu za zaštitu ovog područja nadležnom ministarstvu. Međutim, u isto vrijeme u neposrednoj blizini pješčanih piramida opština Foča ima namjeru da gradi deponiju. Iako ekološka dozvola još nije izdata, opština Foča je već raspisala tender za javnu nabavku, odnosno izbor izvođača radova za izgradnju deponije", navode iz Centra.

Dodaju da su u skladu s tim pismeno obavijestili opštinu Foča da je tender bespredmetan i preuranjen, te su skrenuli pažnju na to da je u toku postupak zaštite i da prema Zakonu o zaštiti prirode RS koji je važio u vrijeme pokretanja inicijative za zaštitu do proglašenja područja zaštićenim, stanje prirodnog područja ne smije biti pogoršano.

"Očekujemo od opštine Foča da obustavi postupak javne nabavke i sačeka ishod postupka zaštite. U suprotnom, ne samo da bi mogla da odgovara za štetu koja može proizaći iz nesavjesnog zaključivanja ugovora sa odabranim izvođačem, nego će se naći i u direktnom kršenju odredaba Zakona o zaštiti prirode, za šta opština, kao i odgovorna lica u njoj, po zakonu moraju da odgovaraju", dodaju iz Centra.

