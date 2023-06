Mjestično vlažni kolovozi, povećana opasnost od klizišta

BANJALUKA - Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a iz Auto-moto saveza Srpske skreću pažnju na učestale odrone na brojnim dionicama i na povećanu opasnost od klizišta, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na dionici magistralnog puta Karanovac - Crna Rijeka, na lokaciji kanjona "Tijesno" i "Bijeli buk" saobraćaj će se danas od 8.00 do 20.00 časova odvijati jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, povodom održavanja rafting takmičenja Svjetski kup "Memorijal Branka Štulić 2023". Saobraćaj na magistralnom putu Srbljani - Bosanska Krupa u FBiH obustavljen je danas od 8.00 do 18.00 časova zbog održavanja manifestacije "Rotari kanjon 2023". Zbog biciklističke trke "Prvenstvo BiH u Hronometru" od 9.00 do 16.00 časova, u trajanju od četir časa, biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Mostar - Široki Brijeg, na dionici od kružnog toka u Miljkovićima/Varda do kružnog toka za Polog.

Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima Žovnica i Kobilovača. Zbog održavanja trke "Sara" od 18.45 do 19.30 časova mogući su zastoji u saobraćaju na području Kiseljaka. Na dionici magistralnog puta Rogolji - Baraći u toku su radovi, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom. Na dionici regionalnog puta Razboj – Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog sanacije klizišta saobraćaj je potpuno obustavljena, a vozila su preusmjerena alternativnim pravcima Razboj - Gornja Vijaka - Derventa - Doboj i Razboj - Tedin Han - Doboj.

Na magistralnom putu Brčko - Bijeljina saobraćaj se odvija usporeno uz povremene kratkotrajne prekide. Usporen saobraćaj zbog radova je i na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje, dionica Podvrsnik - LJubinje, te na na dionici magistralnog puta Šargovac - Banjaluka zbog sanacije pasarele. Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo - Foča, dionica Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, dolazi do povremene obustave saobraćaja od 11.00 i 15.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na istom magistralnom putu, ali na dionici Dobro Polje - Miljevina, zbog radova na sanaciji klizišta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Saobraćaj se zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano, jednom trakom, a izmjene su i na putu Rudice - Novi Grad gdje je u toku izgradnja biciklističke i pješačke staze.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je zbog radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini - Vrba u tunelu Čemerno. Izmjene su i na putnim pravcima Prijedor - Kozarac zbog izgradnje auto-puta, zatim Gradiška - Nova Topola - Klašnice, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta, kao i na dionici magistralnog puta Stari Majdan - Banjaluka - Rudarska.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta vozi se usporeno, kao i na putu Stari Ugljevik - Glavičice u rejonu Starog Ugljevika. Zbog oštećenja mostova preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Deminiranje terena odvija se na regionalnom putu Podnovlje - Polje, kod deminerskog gradilišta "Gornji Božinci" zbog čega će svakim radnim danom dolaziti do privremene obustave saobraćaja. Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcima Lepenica - Brčko - Bijeljina - Zvornik, Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod i Ledenice - Crkvina - granični prelaz Šamac.

U FBiH je zbog radova na mostu "Gorica", na auto-putu Zenica - Sarajevo, za saobraćaj zatvorena desna cijev tunela "1. mart", a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev. Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas. Radovi se izvode i na mostu ulazu u Nemilu, gdje je saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.