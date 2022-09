Mladen Ilić: Program podrške Mađarske veliki podstrek za poljoprivrednike u Srpskoj

BANJALUKA - Program podrške Vlade Mađarske veliki je podstrek za sve naše poljoprivrednike u Srpskoj, rekao je Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, ovaj program, vrijedan oko 30 miliona evra, koji je dogovorio Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, sa rukovodstvom Mađarske je vrhunska stvar.

"U razgovoru sa poljoprivrednicima uvidio sam da su oni oduševljeni ovim programom. Oni sada imaju situaciju da nešto od onoga šta im je potrebno plate 30 odsto od cijene, dok 70 odsto subvencioniše Vlada Mađarske. Najbitnije od svega je da je to kvalitetna mehanizacija i to će pomoći našim poljoprivrednicima. Ova situacija sa Rusijom i Ukrajinom i njihov kapacitet izvoza sirovina i gotovih proizvoda pokazala je da se mi moramo okrenuti našim proizvođačima i dodatno se posvetiti svemu onome što oni rade. Mi smo jako bogata zemlja, prvo vrijednim ljudima, pa onda i prirodnim resursima i moramo iskoristiti ovakvu podršku Mađarske", naglasio je Ilić.

Na pitanje kako ocjenjuje rad Skupštine grada Banjaluka između dva izborna procesa, Ilić odgovara da je to u početku bio jedan dugačak proces u smislu vremenski održanih sjednica.

"Vidjeli smo svakakve scene i bilo je potrebno vrijeme da se jedni na druge naviknemo. Neke stvari u početku koje smo viđali nisu priličile parlamentu najvećeg grada Srpske. Kasnije smo uspjeli da pronađemo zajednički jezik u vezi s nekim stvarima i sama ta dinamika je ušla u normalan tok. Sjednice koje smo imali u ovoj godini daju nam za pravo da se nadamo da će sve ići u nekom pozitivnom smjeru. Banjaluka ne smije sebi dozvoliti onakve scene na zasjedanju, ali i na pauzama sjednica i pres-konferencijama. Takvo ponašanje, riječi i stavovi ne priliče nijednom predstavniku političkih partija i nadam se da je to sve iza nas", kazao je Ilić.

Komentarišući štrajk radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zbog nepovećanja plata i prebacivanje odgovornosti Gradske uprave na Skupštinu grada, Ilić kaže da je važno spomenuti da je, kada je u pitanju ova ustanova, uvijek bilo nekih problema.

"Kontakt sa rukovodstvom Centra u ove dvije godine je uvijek bio kada se desi neki problem. Meni se ne dopada politika prebacivanja odgovornosti i traženje krivca u nekom drugom, već smatram da je potrebno preuzeti odgovornost za neke stvari. Direktorica nije preuzela odgovornost kada je došlo do kreiranja budžeta za plate njenih radnika, iako je u tom momentu znala da je trebalo da dođe do povećanja plata radnicima kojima ne znam ni ja koliko godina one nisu povećane. Međutim, to nije stavljeno u prijedlog kreiranja budžeta za 2022. godinu. Razumijem radnike i u cijeloj ovoj priči sam na njihovoj strani. Mi ne možemo do naredne sjednice ništa promijeniti, jer se ništa ne može promijeniti preko noći. Gradska administracija traži rebalans budžeta za neke druge stvari, a ne za radnike Centra. Oni su iskorišteni. Ukoliko dođe do prijedloga na sjednici koja bi trebalo da bude održana od 10. do 15. oktobra, spreman sam razgovarati sa svima i prvi ću podržati povećanje plata", rekao je Ilić.

Vodosnabdijevanje je, prema Ilićevim riječima, veliki problem građana.

"Za vrijeme administracije Igora Radojičića krenulo se u velike projekte Voda I, Voda II i Voda III i zaista je mnogo urađeno. Nova gradska administracija nije ušla u izgradnju tih projekata nekom željenom dinamikom kako ljudi ne bi imali problem. Vidjeli smo šta je bilo sa mještanima Donjih Kola. Da li su oni kasnili i radove namjerno počeli pred izbore, ne znamo, ali znamo da se nisu snašli u svim tim stvarima. Ono što je sigurno je da dosta ljudi još nema riješeno vodosnabdijevanje, iako smo to u Skupštini podržali", dodao je Ilić.

Kaže da je jedna veoma dobra odluka to što je podržano da ne dođe do poskupljenja grijanja ove zime.

"Za razliku od mnogih evropskih gradova, mislim da ćemo ove zime u Banjaluci imati dobro grijanje, normalno i bez ikakvih problema", naveo je Ilić.

Istakao je da je budžet Banjaluke rekordan ove godine, ali da ne može biti zadovoljan dinamikom kojom se grad razvija.

"Može bolje i kvalitetnije, pogotovo u ovoj situaciji, jer i sami vidimo da Banjaluka nema velikih projekata. Imamo veliki broj projekata za koje je Vlada RS obezbijedila sredstva, ali i Srbija. Mi kao grad nismo uspjeli tu dinamiku da ispratimo. Sredstva su obezbijeđena, a na primjer, most u Česmi još nije počeo da se gradi, jer nije završena dokumentacija i građani su, prirodno, ljuti. Postoji veliki broj projekata za koji su obezbijeđena sredstva, a grad Banjaluka ne prati dinamiku tog rada i dešava nam se da je najveći projekat asfaltiranje 100-200 metara puta. Znam da je to potrebno stanovništvu koje možda godinama čeka da se asfaltira određena dionica, ali ne mogu to biti najveći projekti Banjaluke. Za sve dobre ideje gradonačelnik Stanivuković će, kao i sada, imati podršku Skupštine, ali isto tako za neke loše neće dobiti. Ne možemo pravdati čekanje, jer ako smo za neki projekat prije godinu dana trebali dati oko milion KM, sada moramo mnogo više zbog silnih poskupljenja. Svaki dan čekanja je gubljenje vremena i to ne samo vremena, i resursa i ljudi. Banjaluka stoji na mjestu u posljednje dvije godine. Nije samo most u Česmi problem, tu je dosta projekata. To je dvorana na Laušu, koju Srbija finansira, i mnoge saobraćajnice, za šta je republička vlast obezbijedila novac", zaključio je Ilić.