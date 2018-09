Mladen Ivanić: Vraćamo dostojanstvo ljudima

”Narod se budi i nema potrebe da se bilo ko plaši. Izbori će biti mirni i dostojanstveni, a 8. oktobra krećemo u borbu protiv stvarnih neprijatelja Republike Srpske – siromaštva, korupcije, izolacije… Staćemo u kraj bahatosti i vratiti dostojanstvo profesoru, ljekaru, penzioneru, radniku, studentu…”

Ovo je rekao srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je ponovo kandidat SzP za ovu funkciju.

Kaže da će, zajedno sa Savezom za pobjedu na republičkom nivou, ponovo stvoriti društvo u kojem se cijeni rad i iz kojeg ljudi ne odlaze.

”A konkretne mjere, za svaku oblast društva ponaosob, već su spremne u našem ”Programu obnove Republike Srpske”, kaže Ivanić.

Popijte kafu, pa na izbore

"Pobijediću. Vjerujem i u svoju, ali i pobjedu Vukote Govedarice i Saveza za pobjedu. Sve ovo što vidite posljednjih dana, samo je dezorijentisana kampanja lidera SNSD, čovjeka koji je dobio rezultate istraživanja. Dobio sam i ih i ja, i obojica znamo ko je pobjednik”", kaže Ivanić.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže džaba prijete, jer je narod već odlučio, i da će 7. oktobar biti lijep dan.

"Pozivam ljude da izađu na izbore. Ne dajte nikome ni da pomisli da iskoristi vaš glasački listić. To je samo vaše i vaše je pravo da sebi birate. Ako mislite da je sad dobro, glasajte da ostane isto. Ako mislite da nije dobro, glasajte da se promijeni. Samo, neka odluka bude vaša. Izađite", rekao je Ivanić.

Zašto Mladen Ivanić?

"Moj protivkandidat i ja smo dva svijeta. I u politici, ali i u ponašanju, rječniku, pa ako hoćete – i po imovini. Ja sam dokazao da su političke pobjede moguće i to bez galame, širenja panike, laži i vrijeđanja onih koji drugačije misle. Kod njega smo vidjeli galamu, paniku, uvrede i laži. Samo su pobjede izostale", kaže Ivanić.

Ivanić podsjeća da on Srpskoj otvara vrata, a Dodik ih zatvara.

"On priča, a ja radim. Ja sam za mir i stabilnost, a on nas je uvukao u sukobe sa svima. Ja ne želim ni da uvrijedim nečije dijete, a kamoli da ga šaljem u rat. On je podijelio narod na ’naše i vaše", kaže Ivanić.

Ljudi 7. oktobra, kaže Ivanić, imaju izbor - pristojnost, normalan život i politički i ekonomski stabilnu Srpsku s njim ili bahatost, drskost i politikanstvo bez rezultata sa Dodikom.

"Istraživanja su pokazala da upravo pristojni ljudi godinama ostaju kod kuće. Prilika je da 7. oktobra bahate galamdžije odu u istoriju. Izađite na izbore!", kaže Ivanić.

Šta je Mladen Ivanić uradio u protekle četiri godine?

• Spriječio sam reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i skinuo ljagu sa cijelog srpskog naroda

• Uprkos pritiscima pred sudom i tužilaštvom, sačuvao sam Dan Republike

• Uprkos pokušajima zabrane, sačuvao sam obraz srpskog vojnika i oficira postrojavanjem za Dan Republike

• Uvjerio sam međunarodne institucije da odbace pogrešan rezultat popisa u BiH kojim bi srpski narod postao podređen

• Otvorio sam sva vrata u svijetu koja trebaju Srpskoj

• Prvi sam Srbin koji je unio badnjak u zgradu Predsjedništva BiH u Sarajevu

• Zaustavio sam sankcije prijateljskoj Rusiji

• Zbog prijateljskih odnosa sa Rusijom, zaustavio sam izvoz oružja u Ukrajinu (što SNSD nije uradio)

• Zahvaljujući ugledu i prijateljstvu sa predsjednicima i najvišim zvaničnicima mnogih država, obezbijedio sam donacije u vrijednosti od više od šest miliona maraka za projekte u Republici Srpskoj

• Pomažem Srbima u FBiH

• Prvi sam srpski visoki funkcioner koji je posjetio Jadovno

• Jedini sam visoki funkcioner iz Republike Srpske koji je obišao brojne manastire i crkve SPC na Kosmetu

• Pokazao sam da kako se zajedničke institucije koriste da se očuva Republika Srpska

• Otkako sam ja član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Srpska je prestala da bude problem, a težište problema prebačeno na odnos Bošnjaka i Hrvata

• Sve bitke za narod i Srpsku dobio sam bez ijedne teške riječi za one koji misle drugačije, bez ijedne uvrede prvog komšije, bez kukavičkog širenja panike i svakodnevne samopromocije.

Srbin, a ne srbenda

"Ja ne glumim srbendu, ja sam istinski Srbin. Žestoko sam protiv olakog davanja trećeg entiteta Hrvatima, jer otimaju od Republike Srpske. Dodik olako dodjeljuje BiH Bošnjacima. Odriče se onoga što je srpsko i pravi Srbe uljezima na sopstvenoj zemlji. Podsjetiću na onu: Bosna i Hercegovina – Svetog Save djedovina", kaže Ivanić.

Ivanić kaže da njegov protivkandidat puno priča, a ništa ne radi.

”Ono što se malo spominje, a suviše je važno, tužna je činjenica da je, uz svo to veliko srpstvo, u Republici Srpskoj ostalo Srba nešto oko 900.000”, rekao je Ivanić.

Obnova Republike Srpske

Pitaju me često, kaže Ivanić, da li je moguće približiti stavove o nacionalnim pitanjima dva suprotstavljena politička bloka u Republici Srpskoj.

”Ekonomski stabilna Srpska je ključno nacionalno pitanje. Nacionalni interes je stvoriti zemlju koja je u stanju da zadrži ljude da ne odlaze u potrazi za boljim životom, čija vlast je sposobna da otvori fabriku i zaposli radnike, isplati podsticaj poljoprivredniku, da ne propadne”, kaže Ivanić.

Kaže, dva politička bloka u RS suštinski se razlikuju oko ekonomije.

"Vidjeli ste da smo jedinstveni kad su htjeli da nam otmu Dan Republike ili da ponove tužbu za genocid u Hagu protiv srpskog naroda. Ipak, Dodikov blok je, nekoliko mjeseci nakon što je Srbija donijela odluku o vojnoj neutralnosti, potpisao da je za NATO. Sa takvim blokom ne možemo približiti stavove", rekao je Ivanić.