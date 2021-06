Mladićev advokat: Borba nije prestala, cijelog života ću da branim generala

BEOGRAD - U narednom periodu ćemo pročitati i analizirati presudu, a borba za pravdu sigurno nije prestala. Celog života ću da branim generala i istinu, od toga nikada neću odustati.

Rekao je ovo za „Glas Srpske“ jedan od advokata generala Ratka Mladića Branko Lukić govoreći o potencijalnim daljim koracima i mogućnostima koje odbrana ima na raspolaganju.

Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je juče doživotnu kaznu za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Odluke su donesene uz izuzete stavove sudije Priske Matimbe Nijambe, koja je po svakoj tački, osim jedne, imala pozitivna mišljenja o žalbama Mladićeve odbrane i drugačije stavove od ostatka Žalbenog vijeća.

Lukić ističe da je većina zanemarila dokaze koje je odbrana iznijela u toku postupka.

“Odlučili su da ostanu kod presuđenih činjenica koje su donesene u nekim drugim postupcima, u kojima nije učestvovao general Mladić i njegova odbrana. Te presuđene činjenice su donošene kada nisu bili poznati dokazi koje su smo mi prezentovali sudu”, rekao je Lukić.

Ono na šta se upozoravalo prije, ali i nakon izricanja presude je činjenica da je jedan od sudija u Žalbeno vijeće ušao tek prije tri mjeseca. Prema ocjeni Lukića, za taj period nemoguće je da se učini bilo šta značajno, a naročito da se pročitaju tako obimni materijali.

“To je nemoguće. Pa meni bi trebalo samo godinu dana samo da pregledam ponovo svu dokumentaciju ako želim da je upoznam, a deset godina sam uključen u cijeli slučaj. Sve je to nonsens", istakao je Lukić.

On je kratko prokomentarisao i jučerašnju sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a, na kojoj je presjednik Rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađijus predstavio svoj izvještaj. Sama sjednica obilovala je brojnim optužbama na račun Srbije i Srba, a Lukić kaže da je jasno da je „sve to jedan orkestar“.

“Svi, osim sudije Nijambe, sviraju u tom orkestru. Uvek se traži nešto novo, ovaj put su to Vjerica Radeta i Petar Jojić. A činjenica je da Srbija nema obavezu da ih izruči. Svako može da izruči koga hoće, ali nema obavezu da to učini. U slučaju Srbije, zbog presude suda u Beogradu, ona više nema ni mogućnosti, ni pravo da to uradi”, ističe Lukić.

(Glas Srpske)