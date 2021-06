Mladićev advokat: Borba za pravdu i istinu se nastavlja

BEOGRAD - Advokat Branko Lukić iz tima odbrane generala Ratka Mladića rekao je za Srnu da će borba za pravdu i istinu o stvarnoj ulozi Mladića u ratu u BiH biti nastavljena i da će proces pripreme revizije presude, kojom je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, biti dugotrajan.

Lukić je pojasnio da je potrebno da se sprovede nova kompletna istraga da bi se našlo nešto novo.

"To je posao od nekoliko godina. Mi ne smemo da imamo ništa sad. Jer, da imamo sad, to smo trebali da iskoristimo uz žalbu. Ne mogu da se koriste dokazi koji su već korišteni, a za koje smo znali. Moramo da pronađemo nešto za šta nismo znali u momentu iznošenja žalbe. To je bio posljednji rok", rekao je Lukić.

Lukić je naglasio da odbrana nije vremenski ograničena, odnosno da nema rok u kom može podnijeti zahtjev za reviziju presude.

On je rekao da će Mladićevi advokati sa pažnjom proučiti i Izvještaj nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, kada bude objavljen.

Lukić je rekao da je ovaj izvještaj vrlo značajan jer stalno i uporno mora da se traga za pravdom, "pošto istina nije pronađena u presudama u Hagu".

"Predstavljeno je sve pogrešno. Dakle, da bi se utvrdila istina mora da se ide na drugi način, a jedan od načina su naučni radovi", rekao je Lukić.

On je naglasio da je od posebne važnosti da izvještaj bude štampan, da bi bio dostupan.

"Moraju da se štampaju knjige. Koliko sam ja shvatio, oni će da naprave taj izveštaj u elektronskoj verziji i jedan ograničen broj knjiga, međutim, po meni treba se angažovati da se finansira i dovoljno štampanja tog izveštaja da može da se podeli bibliotekama, ustanovama. Mislim da je veliki posao urađen suštinski, ali treba i tehnički to pokriti do kraja", rekao je Lukić.

Lukić je naglasio da je Mladić nakon presude dobro, da je čvrst, da ne misli o sebi i da je to najbolje iskazao svojom porukom: "Ja nisam važan. Čuvajte Republiku Srpsku i pokušajte da kažete istinu".

On je istakao da je Mladić trajno u svijesti i srcu svog naroda, da je odavno ušao u legendu i istoriju, ali bi bilo dobro da se o njemu često govori radi istine i pravde.

Kada je riječ o transferu Mladića u zatvor gdje će služiti doživotnu kaznu, Lukić je rekao da nema vremenskog okvira kada bi on mogao uslijediti.

"Obično je bio dve do tri godine, ali ne znam da li će sada da ubrzavaju pošto ovo zatvaraju", rekao je Lukić.

Lukić je rekao da je očito da će sad Srbija agresivnije pred Savjetom bezbjednosti UN tražiti da Srbi svoje kazne služe u Srbiji što bi, kako je rekao, bilo od velike važnosti i za njih i za njihove porodice.

"Bilo bi lakše svima, svi bi želeli da su ovdje. Odluka Generalne skupštine UN iz 1993. godine da presuđeni kazne služe van prostora bivše Jugoslavije je prevaziđena. Sada je, pobogu, drugačija situacija. Kakva je razlika između onih koji su presuđeni u Hagu i onih pred domaćim sudovima koji ovde izdržavaju kazne? Insistiranje na služenju po svetu je notorna glupost i dodatna kazna stvarno. Jedna dodatna osveta koja nema nikakave veze sa pravdom", zaključio je Lukić.

Žalbeno vijeće Mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je 8. juna doživotnu kaznu zatvora za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Odluka je donesena uz izuzete stavove sudije Priske Matimbe Nijambe, koja je po svakoj tački imala pozitivna mišljenja o žalbama Mladićeve odbrane i drugačije stavove od ostatka Žalbenog vijeća.