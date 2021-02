Mladićev advokat: Smrt sudije Mehanizma prolongiraće presudu

BEOGRAD - Branko Lukić, jedan od branilaca generala Ratka Mladića, rekao je danas Srni da bi, poslije smrti jednog od sudija apelacionog vijeća Mehanizma, izricanje pravosnažne presude planirane za maj, vjerovatno, moglo da bude prolongirano za pola godine dok se novi sudija ne upozna o predmetu.

"Novom sudiji će morati da daju određeni period da se upozna o predmetu. To sigurno pomera i izricanje presude. Daće mu sigurno šest meseci. Pomeriće to izricanje verovatno za kraj godine. A da li će biti oktobar ili decembar, ne znam", rekao je Lukić.

On je naveo da bi novi sudija trebalo da se upozna sa oko 15.000 dokaza i transkriptima sa šest godina suđenja.

"On bi sad trebalo da to sve prouči, izanalizira, pročita i uporedi. Realno za to mu treba jedno četiri godine, a najmanje dve godine samo da sve pročita", rekao je Lukić.

Lukić je podsjetio da u Hagu obračunavaju tempo učesnicima u procesu, odnosno kada obračunavaju sate, računaju sedam stranica na sat.

"Znači, njemu treba četiri godine", rekao je Lukić i dodao da je zdravstveno stanje generala Mladića, standardno loše.

Haški sud saopštio je da je preminuo Geberdao Gustave Kam iz Burkine Faso, sudija petočlanog apelacionog vijeća koje razmatra žalbe Mladićeve odbrane i tužilaštva na prvostepenu presudu.

Predsjednik suda Karmel Ađijus je, kako je iz Haga saopšteno kasno sinoć, umjesto preminulog sudije Kama (62) u apelaciono veće imenovao sudiju Mustafu El Baža iz Maroka.

Prema pravilima suda, novom sudiji El Bažu mora se dati izvjesno vrijeme da se upozna o predmetu, prije nego što apelaciono vijeće nastavi sa razmatranjem pravosnažne presude Mladiću.

Predsjednik Ađijus je u posljednjem izvještaju Savjetu bezbjednosti UN je izricanje presude najavio za maj.

Apelacionim vijećem koje će donijeti pravosnažnu presudu Mladiću predsjedava sudija Priska Matimba Nijambe iz Zambije.

Članovi su, pored novog sudije El Faža, Aminata Engum iz Gambije, Elizabet Ibanda-Nahamija iz Ugande i Sejmor Penton sa Jamajke.

Okončanje haškog procesa Mladiću nekoliko puta je odlagano zbog pandemije virusa korona i operacije kojoj je Mladić bio podvrgnut u martu prošle godine.

Sredinom novembra prošle godine bila je odgođena i rasprava o stanju u postupku zato što Mladićevi branioci nisu mogli da doputuju u Hag, zbog ograničenja usljed pandemije, a on je odbio da se zasjedanje održi putem video-veze.

Generala Ratka Mladića je Haški tribunal je 22. novembra 2017. godine nepravosnažno osudio na doživotni zatvor.