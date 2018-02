Mlinari i pekari poručuju: Brašno ne poskupljuje, vraćamo cijene na staro

Cijene pekarskih proizvoda i brašna neće drastično ići na više, zbog uvođenja akciza na gorivo”, poručuju mlinari i pekari.

Ipak, blago uvećane cijene ovih artikala, u marketima i pekarama, dočekaće kupce već krajem februara. Prije pola godine brašno je pojeftnilo, a novim poskupljenjem cijene će biti vraćene na taj nivo, objašnjavaju mlinari i pekari.

“Situacija na tržištu pšenice ne ukazuje na bilo kakave značajne poremećaje koji mogu značajno povisiti cijenu ni brašna ni pekarskih proizvoda. Te oscilacije u brašnu su sasvim normalne, od pet do deset odsto da pojeftini ili poskupi tako da mi nemamo nikakvu trenutnu sitaucaiju koja kaže da će doći do značajnog povećanja cijena. Mislim da i akcize na gorivo ne mogu značajno uticati na te cijene”, pojašnjava Saša Trivić, vlasnik “Krajina klasa”.

“Postavlja se pitanje kad krene žetva, kad se troškovi akcize uračunaju u žetvu kakva će onda cijena biti brašna”, navodi Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja pekara regije Bijeljina.

Prema najavama mlinara brašno po vreći trebalo bi da poskupi od 50 do 75 feninga, a kilogram nekoliko feninga. Cijene na pekarskim proizvodima, i to ne svim, ne bi trebalo da budu više od nekoliko feninga, a razlog nisu usvojene akcize već poskupljenje svih troškova proizvodnje.

Iz prijedorskog udruženja potrošača, u kome prate situaciju na tržištu, kažu da ovi potezi nisu opravdani.

“Iz razloga što smo mi prije nekoliko godina imali cijenu hljeba 1,20 kada je gorivo išlo i do 2,5 marke. Nerealno je da dođe do ovog poskupljenja, pogotovo je nerealno da to dođe u ovim prvim danima, poslije 1.,2. kada je počela priča sa akcizama, u suštini kada je podignuta cijena goriva, jer se svi pravdaju da postoje određene zalihe”, rekla je Murisa Marić, Udruženje potrošača “Don” Prijedor.

Potrošačima preostaje da eventualno naprave zalihe brašna, kao što su prije nekoliko dana punili rezervoare do vrha. Hljeb i kifle, kažu, nažalos nemaju dug rok trajanja.

