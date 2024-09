"Modriča zaslužuje da se vrati u SNSD porodicu"

MODRIČA - Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Modriča zaslužuje da se vrati u porodicu SNSD-a i bude tješnje povezana sa republičkim institucijama.

"Modriča ima tu nesreću da prethodne četiri godine ništa u njoj nije urađeno, samo se rušilo i propadalo. Imate na vlasti prevarante koji su samo obećavali, a ništa nisu uradili, arčili su narodne pare na neviđene stvari", rekao Dodik u Miloševcu kod Modriče gdje je prisustvovao predizbornoj tribini.

On je istakao da je večeras došao da podrži kandidata SNSD-a za načelnika opštine Borislava Rakića i kandidatsku listu ove stranke za odbornike u Modriči.

Dodik je rekao da vjeruje da sa mladim ljudima ulaze u jednu novu eru pobjede, naglasivši da će pobijediti Modriča i Republika Srpska.

"Mi moramo da dođemo u Miloševac da uradimo infrastrukturu, ovdje živi dvije hiljade ljudi, ne mogu da vjerujem da rukovodstvu opštine Modriča to nije važno", rekao je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković poručio je večeras biračima da oni moraju da promijene lokalno rukovodstvo i dovedu Borislava Rakića i SNSD da bi republička vlast mogla da pomogne Modriču i Miloševac.

"Kada su Modriču pogodile vremenske nepogode, mi smo poslali novac za sanaciju štete, ali kako smo čuli večeras, novac do vas nikada nije došao. To nije do mene", rekao je Višković.

On je istakao da je republička vlast uložila ozbiljan novac u nasip da bi Modriča zauvijek bila zaštićena od poplava, što sada i jeste.

Kandidat Rakić je istakao da je podrška u Miloševcu večeras rekordna i da je Modriča na putu promjena, koje su potrebne.

On je rekao da glas građana Modriče ne dolazi do Vlade, da to neki ljudi ne žele da rade kako bi se stvorilo što gore stanje.

"Mi to ne želimo, onog momenta kada pobijedimo, a smatram da hoćemo, neće postojati više političke podjele u Modriči zato što želimo ga radimo i gradimo", rekao je Rakić.

Nosilac liste SNSD-a za Skupštinu opštine Modriča Petar Jelić pozvao je večeras birače da 6. oktobra isprave grešku koju su napravili 2020. i krenu putem prosperiteta, prenosi Srna.

