Mogerini i Han u Strazburu: Podržavamo evropsku perspektivu svih šest zemalja zapadnog Balkana

STRAZBUR, SARAJEVO - Strategijom za zapadni Balkan EU potvrđuje jedinstvenu evropsku perspektivu svih šest zemalja partnera tog regiona, istakla je juče Federika Mogerini, visoka predstavnica za vanjsku i bezbjednosnu politiku EU, na konferenciji za medije u Strazburu koju su putem video-linka pratili i novinari u Sarajevu.

"Zapadni Balkan je dio Evrope i dijeli iste interese, a poruka koju ovom strategijom šalje Evropska komisija je da vjeruju da će zapadni Balkan dijeliti i zajedničku budućnost u EU", istakla je Mogerinijeva.

Podsjećamo da su zemlje partneri osim BiH i Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija i Kosovo.

Mogerinijeva je istakla da je jasno potcrtan put zemalja Balkana da se pridruže EU. Tvrdi da je EU strategijom otvorila put koji će u narednim mjesecima otvoriti mnoge druge aktivnosti poput Samita u Sofiji.

"Postoji šest vrlo konkretnih inicijativa koje obuhvataju vladavinu prava, digitalnu agendu, povezivanje, dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju i pomirenju", rekla je ona i naglasila da postoji veliki interes EU da se sa zemljama zapadnog Balkana radi i na pitanjima bezbjednosti i borbe protiv korupcije izražavajući nadu da neće doći do radikalizacije i zaoštravanja odnosa.

"To je scenario ako ne donesemo stabilnost u region. Naravno da ima drugih uticaja - od Rusije do nekih drugih, ali nema prisustva na terenu koji se može porediti sa angažmanom EU u bilo kojoj od zemalja zapadnog Balkana", rekla je Mogerinijeva ističući da su vrata za članstvo otvorena.

Johanes Han, komesar za pregovore o proširenju EU, smatra da je strategija istorijska prilika za region, koji pripada EU i koji treba i mora da ima svoju evropsku perspektivu. Govoreći o datumima, Han je rekao da su to indikativni rokovi, koji su ambiciozno postavljeni, ali ne i nemogući.

"To ne znači da je poziv bilo kome da odstupi od standarda. Uslovi se moraju ispuniti, jasna je poruka strategije. EU neće prihvatiti niti jednu zemlju koja nije riješila svoje probleme. To treba biti motivacija Kosovu da proaktivno radi na pronalaženju rješenja", poručio je Han. Ističe da je EU jasno stavila do znanja evropsku perspektivu zapadnog Balkana, jer ima izbor "da izvozi stabilnost ili će uvoziti nestabilnost".

"Podržaćemo partnere kroz izradu šest inicijativa pretočenih u 57 konkretnih aktivnosti koje treba realizovati do 2025. godine", rekao je Han i istakao da je u EU došlo do zamora od proširenja, te da oni svojim građanima moraju objasniti koje su koristi od toga da izvozimo stabilnost da ne bi uvozili nestabilnost.

Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker istakao je da neće biti daljeg proširenja na zapadni Balkan sve dok ne budu riješena otvorena pitanja granica.

"Reći da će se to rješavati pošto se uđe u EU neće se više dogoditi. Problemi moraju biti riješeni prije pristupanja ili neće biti daljeg pristupanja", rekao je Junker pred Evropskim parlamentom.