Moris: Svaka banka koja pomaže sankcionisanima izlaže se riziku američkih sankcija

SARAJEVO – Svaka finansijska institucija ili banka koja bude pomagala licima koje su SAD sankcionisale, izlaže se riziku da i same budu sankcionisane, rekla je Ana Moris, vršiteljica dužnosti pomoćnika sekretara za finansije SAD, koji je, inače, zadužen za međunarodne sankcije koje SAD provode.

"To je važno prenijeti finansijskom sektoru ovdje, da se sankcije povezane sa BiH ne odnose samo na sankcionisane osobe ili subjekte, nego nose rizik za svakoga ko podržava takve osobe ili subjekte. To se zove Uredba o materijalnoj podršci, a to znači ako finansijska institucija obavlja transakciju za sankcionisanu osobu ili subjekt u BiH, to znači da ta finansijska institucija ili banka izlaže samu sebe riziku sankcija. Nama je bilo veoma važno prenijeti ovu poruku bankarskom sektoru ovdje u zemlji kako bi oni shvatili eventualne posljedice sankcija", rekla je ona u razgovoru s odabranim predstavnicima bh. medija u Sarajevu.

Ona je naglasila da SAD pozdravljaju usvajanje zakona protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH jer je to važan korak ka podizanju nivoa transparentnosti finansijskog sektora.

"Podržavamo aktivnosti finansijskih vlasti i svih institucija uključenih u finansijski sistem čime se jača otpornost na pranje novca i finansiranje terorizma", rekla je, a prenosi Fena.

Dodala je da je razumno očekivati još američkih sankcija za one koji podrivaju mir, stabilnost i teritorijalni integritet BiH. Kako je rekla, ona je u posjeti BiH da bi u osnovi razgovarala o tri stvari: o napretku koji je ostvaren u vezi sa borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma, aktivnostima koje podrivaju mir i stabilnost u BiH, uključujući antidejtonsku retoriku, kao i endemsku korupciju, te da razgovara o širim pitanja koja se odnose na finansirsanje i sankcije protiv Rusije.

"Kao što ste mogli vidjeti u proteklih par godina, SAD nametnule su nekoliko setova sankcija u BiH u vezi s ovim aktivnostima", poručila je ona, naglasivši da su SAD fokusirane na promovisanje mira i stabilnosti u BiH.

Pojasnila je da su sankcije namijenjene da postignu nekoliko ciljeva, među kojima su slanje signala u vezi s aktivnostima sankcionisnim, a donose se zbog podrivanja mira i stabilnosti u BiH.

"To otežava tim akterima da se angažiraju u međunarodnim finansijskim transakcijama, da putuju u SAD i podiže se profil međunarodne zajednice u vezi sa akterima čije ponašanje nas ozbiljno zabrinjava", rekla je ona.

