Mostar: Grafiti na tabli ispred Vladičanskog dvora gdje su smještene srpske institucije

Na tabli Muzeja Saborne crkve u Mostaru, koji se nalazi ispred Vladičanskog dvora, jutros su osvanuli grafiti "4. korpus" i "1981" što aludira na Četvrti korpus Armije BiH koji je pokrivao Hercegovinu i navijačku grupu "Red armi" koja navija za Fudbalski klub ”Velež”.

U zgradi Vladičanskog dvora u Mostaru, koji je sjedište Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, smještena je Crkvena opština Mostar, Generalni konzulat Srbije, Kancelarija Republike Srpske i SPKD "Prosvjeta" Gradski odbor Mostar.

Starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić kaže da je ovaj prizor jako uznemirio sveštenstvo i sve koji ulaze u ovu zgradu i da je jako loš osjećaj kada znate da neko želi da oskrnavi vašu imovinu i da naruši odnose.

"Ovo su jako ružne poruke i ne doprinose ničemu dobrom u Mostaru. Zabrinutost je veća, jer pored toga što je taj objekat pod nadzorom policije desio se ovakav incident", kaže Kojić, prenosi Srna.

Generalni konzul Srbije u Mostrau Vaso Gujić navodi da je zatečen i neprijatno iznenađen saznanjem da je na tabli ispred zgrade Vladičanskog dvora u kojem je smješten i Generalni konzulat Srbije, ispisana poruka "4. korpus" i "1981".

"Ne znam kako tumačiti ispisanu poruku, osim da neko želi da naruši veoma dobre odnose između većinskih Bošnjaka, koji žive u blizini Dvora, i sveštensta SPC, kao i zaposlenih u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru", kaže Gujić.

On naglašava da se nemili događaj desio na samo nekoliko metara od kućice gdje se nalazi policijsko obezbjeđenje.

"Nadam se da neđe biti teško pronaći neodgovorne pojedince, tim prije što je taj prostor pokriven i kamerama. Mi, kao diplomatsko predstavništvo, u skladu sa diplomatskom praksom, obratićemo se zvaničnim institucijama BiH da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, kako se ovakvi nemili događaji ne bi ponovili u budućnosti", naveo je Gujić.

Iz Crkvene opštine Mostar navode da su o incidentu obavijestili MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.

