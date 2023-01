Mostarski Srbi Božić dočekali na ponoćnim liturgijama

MOSTAR - Mostarski Srbi Božić su dočekali na ponoćnim liturgijama koje su služene u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru, Manastiru Žitomislić, Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju i u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju.

Liturgijama je prisustvovao veliki broj vjernika iz Mostara, ali i onih koji su došli sa svih strana da Božić proslave u rodnom gradu.

Starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić je u besjedi nakon liturgije poručio vjernicima da Božić treba da dočekuju u miru, kako se i pozdravljaju za Božić, jer je to najvažnija stvar, te da ljube jedni druge kao sami sebe i nađu u srcu prostora za bližnje.

Sveštenik je podsjetio da je u noći kada su Josif i Marija po zapovijesti carevoj krenuli u Vitlejem da se popišu pokucali na mnoga vrata i da su sva bila zatvorena.

"To me je više puta podsjetilo na mene samog. Ako se malo dublje zamislimo, vidjećemo da smo svi imali priliku u životu zatvoriti vrata onima koji kucaju. Neka ova noć bude stalni podsjetnik na to da kada zatvorimo vrata jedni drugima, zatvorili smo vrata Bogu, jer Bog živi u svakom čovjeku i došao je zbog svakog čovjeka", poručio je Kojić.

Liturgiji u Staroj crkvci prisustvovali su predstavnici biskupije mostarsko-duvanjske, a nakon liturgije je prelomljena česnica i pripremljeno posluženje za vjernike i goste.

Iguman Danilo Pavlović rekao je nakon liturgije u manastiru Žitomislić da je Hristovo rođenje svjetlost na zemlji.

"Neka ova blagoslovena noć bude svima blagoslovena i da Gospod čuje sve vaše molitve i da vas obaspe zdravljem, mirom, ljubavlju, slogom i dugim životom. Da se u ovoj noći sjetimo svih onih koji stradaju, naše braće i sestara na Kosovu i ljudi u Ukrajini i svih onih koji ovu noć ne slave u toplini svojih domova i da uputimo molitve i za njih", rekao je iguman Danilo.

U Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju liturgiju je služio sveštenik Nebojša Radić, a u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju sveštenik Aleksandar Grčić.