Mostovi u Sarajevu osvijetljeni plavom bojom povodom dobijanja kandidatskog statusa

SARAJEVO - Povodom dodjeljivanja kandidatskog statusa za članstvo u EU, večeras je devet mostova u centru Sarajeva osvijetljeno plavom bojom.

"Od Ajfelovog mosta na Skenderiji, do Šeherćehajinog mosta kod Vijećnice, na ovaj simboličan način pozdravljamo odluku o kandidatskom statusu. Vjerujemo u evropsku budućnost BiH!", napisao je Johan Zatler, šef kancelarije EU u BiH ma svom Twitter nalogu.

Tonight, the bridges of Sarajevo's stunning centre are lit up in blue! pic.twitter.com/oLRvqU7io1