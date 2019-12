Motrimo na osam puta više aviona

SARAJEVO, BANJALUKA - Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) preuzela je kontrolu neba iznad BiH na visinama iznad 10.000 metara, ali i dalje dio neba iznad Unsko-sanskog kantona i malog dijela Republike Srpske ostaće pod kontrolom Hrvatske.

"Tako je dogovoreno i još od 2014. godine su lateralne granice prostora takve. To je stvar politike i dogovora i te granice su promjenjive. I BiH nekim manjim dijelom ulazi u teritoriju druge zemlje, i sada je to stvar dogovora sa Hrvatskom. Ministarstvo transporta i komunikacija bi trebalo sada pokrenuti to pitanje, a na kraju Predsjedništvo BiH odlučuje o tome i zaključuje sporazum", ispričao je izvor "Nezavisnih" dodajući da se takve stvari rade i dogovaraju uz posredstvo EUROCONTROL-a i da je tačno da BiH neće pokriti kompletno nebo, ali da to ne umanjuje značaj.

U svakom slučaju, i bez obzira na to što ne preuzimamo kontrolu nad kompletnim vazdušnim prostorom, stručnjaci naglašavaju da se radi o velikoj stvari s obzirom na to da BiH poslije skoro 25 godina "izlazi" na visinu preko 10.000 metara, gdje se odvija oko 80 odsto vazdušnog saobraćaja. U BHANSA kažu da trenutno pružaju usluge do nivoa leta 325, odnosno do 10.000 metara, u kom se odvija 20 odsto od ukupnog vazdušnog saobraćaja.

"Riječ je o kretanju svega 200 aviona. Od sada će BiH kontrolisati i do 1.600 preleta aviona nebom BiH", rekao je juče Davorin Primorac, direktor BHANSA.

"Nezavisne" su još ranije objavile da će BiH po osnovu preuzimanja kontrole neba i iznad 10.000 metara godišnje dobiti oko 30 miliona KM više nego što sada dobija po tom osnovu.

"To za nas znači veoma mnogo, u finansijskom smislu ogromno", rekao je Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda BiH.

I Neđo Trninić, ministar saobraćaja i komunikacija RS, rekao je da će preuzimanje kontrole vazdušnog saobraćaja iznad BiH omogućiti puni nadzor nad vlastitom teritorijom i značajan rast prihoda.