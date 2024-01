Muke zbog srušenog IZIS-a: Hakeri izazvali probleme i s bolovanjima

BANJALUKA, BIJELJINA - Problemi u funkcionisanju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), kojeg su napali hakeri, i u petak su izazvali gužve u ambulantama širom Srpske, a ljekari se susreću i sa poteškoćama u situacijama kada pacijentima trebaju produžiti bolovanje.

Kosana Stanetić, načelnica Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka, kaže da je situacija ista od početka, s tim što su od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) dobili dokumente koje mogu odštampati, kao što su uputnice i recepti, a koje mogu ručno popunjavati.

"Što se tiče osnovnih problema, tu ništa ne može da se uradi dok se ne uspostavi ponovno funkcionisanje programa. Naš najveći problem je nemogućnost pristupa podacima, jer mi više od 10 godina radimo u elektronskom zdravstvenom kartonu i u njega bilježimo sve podatke o pacijentima, uključujući i terapije, alergije, otvaranje bolovanja", navela je Stanetićeva za "Nezavisne novine".

Govoreći o problemima koji se odnose na vođenje bolovanja, Stanetićeva precizira da se to pogotovo odnosi na ona bolovanja koja traju kraće od 30 dana, jer u papirnoj formi nemaju nikakve evidencije o datumu otvaranja bolovanja.

"Nije nama problem ako je neko juče otvorio bolovanje, pošto sada vodimo ručni protokol pa možemo naći ono što smo zapisali. Ali, ako je nekome otvoreno bolovanje u decembru i on bi možda trebao da ide na komisiju, moramo znati prvi dan otvaranja bolovanja, da li pacijent treba da ide na komisiju ili ne treba i da li uopšte ima mogućnost da ide na komisiju ili ne s obzirom na pravilnik za vođenje bolovanja", pojasnila je Stanetićeva.

U takvim situacijama, naglasila je ona, radnici idu kod poslodavca po obavještenje o bolovanju koje su ranije dobili od ljekara, a kako bi se potvrdio tačan datum kada je bolovanje otvoreno.

Bojana Paleksić Dokić, načelnica Službe porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina, kaže da, s obzirom na to da IZIS ne funkcioniše, sve se radi ručno, pa je proces rada veoma usporen.

"Ima i gužvi. I pacijenti i mi smo navikli da je to nekoliko klikova, ali to sada prilično traje. Imali smo praksu da su pacijenti od kuće mogli da pozovu za terapiju i da idu direktno u apoteku. Sada oni svi moraju da dođu, da donesu prethodni nalaz i da vidimo koja je to terapija", rekla je za "Nezavisne novine" Paleksić Dokićeva te dodala da je gužva, svakako, i zbog praznika, a dodatno ju je prouzrokovao novonastali problem koji se odnosi na IZIS.

U Pravnoj službi Bolnice Gradiška rečeno nam je da postupaju prema uputstvima FZO RS, te da funkcionišu bez većih poteškoća.

Iz Univerzitetske bolnice Foča tvrde da se proces rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi odvija nesmetano, bez obzira na nefunkcionalnost IZIS-a.

"Naše osoblje nema značajnijih poteškoća u radu osim ako pod poteškoćom smatramo neka olakšanja koja je IZIS donio, a koja sada zbog njegove nefunkcionalnosti ne možemo koristiti", kažu iz Univerzitetske bolnice Foča, a i u Bolnici Trebinje tvrde da se i kod njih proces rada odvija nesmetano.

U Bolnici Zvornik su nam kazali da se, s obzirom na to da je trenutno onemogućen pristup elektronskom zdravstvenom kartonu, najčešće poteškoće odnose na nepotpune podatke o pacijentima i nepostojanje podataka o epizodama ranijih liječenja.

Iz FZO RS su rekli da je jedna od poruka sa video-sastanka Direkcije FZO RS sa svim filijalama Fonda, održanog u petak, da osiguranici ne smiju doći u situaciju da ne dobiju potrebnu zdravstvenu uslugu, jer nije stao zdravstveni sistem, već je trenutno onemogućen rad u IZIS-u, odnosno razmjena informacija u sistemu.

"Prema riječima zaposlenih u filijalama Fonda širom Srpske, izuzev nešto većih gužvi i sporijeg rada nema većih problema u pružanju građanima zdravstvene zaštite", naveli su u petak iz FZO RS.

