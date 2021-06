Muriz Memić: Molim direktora OBA da se ne petlja u slučaj ubistva Dženana

Govoreći o borbi za istinu i pravdu u slučaju "Dženan Memić" otac ovog stradalog mladića Muriz Memić i advokat porodice Memić, Ifet Feraget govorili su o nastavku ovog procesa, ali i o tome da nikada neće odustati dok svi koji su odgovorni za to ne budu sankcionisani.

Iako je u javnosti često isticao da zna ko je ubio njegovog sina Dženana te da se i susretao s tom osobom, Muriz Memić je naglasio da mu je to uvijek najteže pitanje.

"Mnogi su me pitali zašto javno ne kažem o kome je riječ. Uvijek sam navodio da je to na sudu i tužilaštvu, da to ja ne trebam raditi. Međutim, evo sada kažem da ću izgleda na kraju ja to uraditi i otkriti ime ukoliko država to ne učini. Međutim, evo pokrenuta je istraga za organizirani kriminal, ubice će doći same po sebi na red. Ali ko je nalogodavac, to će biti najvažnije pitanje. Ubice ne mogu pobjeći, evo ja to narodu obećavam. Znam ko je nalogodavac, ali nam trebaju čvrsti dokazi i vidjet ćemo hoćemo li ih uspjeti pribaviti", naglasio je Muriz Memić za televiziju "N1".

U nekim od svojih medijskih istupa Muriz je naveo da postoje moćnici, opasni tipovi koji zataškavaju istragu ubistva Dženana te prozvao Osmana Mehmedagića, direktora Bezbjednosno-obavještajne agencije (OBA) i zamolio ga da se "ne petlja" u slučaj.

"Imam saznanja da on to radi i evo opet bih ga zamolio da se ne petlja. Ako nije htio pomoći od početka neka ne otežava. On je u toj službi da može uraditi šta hoće. On nas prisluškuje i doslovno može uraditi to, toliko je moćan. Do mene dolaze svakakve informacije, ali toliko su moćni da im ja još uvijek ne mogu ništa", naveo je.

Tužilaštvo BiH je zatražilo od suda produženje pritvora Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu za 25 dana. Advokat Ifet Feraget je taj zahtjev komentarisao navodeći da to inače nije praksa.

"To nije uobičajeno, rijetkost je, ali to pokazuje sa kolikom preciznošću postupaju tužioci i bez ikakve namjere da na bilo koji način naruše ljudska prava ljudi koji su u pritvoru. Javnost treba zvati da pritvor uvijek mora biti sveden na najkraće moguće vrijeme. Zakon je propisao dužinu trajanja pritvora u zavisnosti od težine krivičnih djela. Moram reći da je ovaj postupak možda primjer postupanja Suda BiH bez obzira na to što se na taj način vrši jedan određeni pritisak na Tužilaštvo. Sud BiH je poznat kao sud koji tako lako ne određuje pritvor čak i u predmetima ratnih zločina", pojasnio je Feraget.

Istakao je da je navedeno da će optužnica protiv osoba koje su sada u pritvoru biti podnesena za najmanje 20-ak dana kako bi se ostavilo vremena sudu da potvrdi tu optužnicu.

"Ako je potvrdi, nakon toga nastupa potpuno drugačiji režim za pritvor i zbog toga se i sud i tužilaštvo uklapaju u zakonske rokove kako pritvor ne bi trajao duže nego treba", dodao je.