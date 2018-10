Muriz Memić na skupu u Sarajevu: Očekujemo istragu koja će dovesti do hapšenja ubice

SARAJEVO - Stotine ljudi okupile su se danas na Trgu djece Sarajeva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine na protestu "Pravda za Dženana Memića" kojim traže novu istragu i otkrivanje Dženanovih ubica.

Okupljeni u centru grada, Dženanova porodica, prijatelji i sugrađani, poručuju kako su primorani pravdu ponovo tražiti na ulici jer institucije neće raditi svoj posao.

Dženanov otac Muriz Memić kazao je kako je Tužilaštvo BiH konačno uzelo raditi predmet te kako očekuje istragu koja će dovesti do hapšenja ubice njegovog sina.

"Svakome je jasno, nakon presude, da govorimo istinu. Ukazivali smo na propuste MUP-a i Tužilaštva KS. Sada čekamo presudu Vrhovnog suda, ali ne vidim šta ima da se promijeni u odnosu na prvostepenu", kazao je Memić.

Na prvo obraćanje javnosti Alise Mutap, kazao je kako je iznijela niz neistina te da je zakasnila sa zahtjevom da je pozove da se sastanu.

"Šta ja imam s njom pričati ako ona tvrdi da ima amneziju. Ja kažem da Alisa nema amneziju i to je potvrdilo šest ljekara. Zvao me je njen otac na početku i ja sam rekao da me ne zanima ništa osim imena. Kada me je nakon nekoliko dana ponovo nazvao ime mi nije trebalo jer sam ga saznao. Kazali su da sam vodio nelegalnu istragu po zakonu, ali ta istraga će sada legalno dovesti do hapšenja ubice. Alisa je u panici jer očekuje da je uhapse", rekao je Memić.

Ifer Feraget, advokat porodice Memić kazao je kako je je postupak koji je pokrenut pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u žalbenoj fazi.

"Tužilaštvo je najavilo podnošenje žalbe na prvostepenu presudu, a žalbeni rok im ističe danas ili sutra. Žalbeni postupak će biti nastavljen pred Vrhovnim sudom. Postoje stvarni razlozi zbog kojih bi Tužilaštvo KS trebalo odustati od optužnice jer ne treba ni vjerovati u to da sud koji jedan put izjavio da ovdje ne postoji ni vjerovatnoća saobraćajne nesreće, a to proizilazi iz dokaza koji su pribavljeni, tu odluku ne može promijeniti u neku dijametralno suprotnu. Uporedno s ovim postupkom će steći postupak utvrđivanja odgovornosti svih onih koji su činili određene propuste u toku trajanja ove istrage", pojasnio je Feraget.

Podsjećamo, Dženan Memić stradao je 8. februara 2016. godine dok je s djevojkom Alisom Mutap šetao Velikom alejom na Ilidži. On je sedam dana kasnije, 15. februara, preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Slučaj se prvo vodio kao ubistvo, a onda nakon skoro dva mjeseca kao saobraćajna nesreća za čije izazivanje je suđeno Ljubi i Bekriji Seferoviću.

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom je oslobodio Seferoviće. Ljubo i Bekrija su prvobitno priznali kako su skrivili saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan, da bi se poslije izjasnili na sudu kako nisu krivi.

Porodica Memić tvrdi da je Dženan ubijen i da je oslobađajuća presuda Ljubi i Bekriji Seferoviću samo još jedan dokaz da se napokon, kako kažu, mora stati u kraj kriminalnoj hobotnici koja ubija djecu i prikriva ubice.

