Mušić za "Nezavisne": Teza o ugroženosti Hrvata pala u vodu

SARAJEVO - Rad Zastupničkog doma nije blokiran, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH i potpredsjednik SDA.

"Postoji samo problem u parlamentarnoj većini", objašnjava on i dodaje da prava hrvatskog naroda u FBiH i BiH nisu narušena.

NN: Uputili ste urgenciju Vladi FBiH da što prije dostavi materijal u vezi sa zahtjevima demobilisanih boraca nekadašnje Armije RBiH i HVO-a.

MUŠIĆ: Očekujem da ćemo materijal imati spreman da održimo sjednicu Zastupničkog doma FBiH na kojoj bismo raspravljali o zahtjevima boračke populacije i usvojili zakon. Vlada i Ministarstvo imaju vremena za to jer je zakon spreman. Kad materijal stigne, zakazaćemo sjednicu, kako smo i predvidjeli, za 10. jula.

NN: Ima li dovoljno ruku u Parlamentu da se usvoji zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica?

MUŠIĆ: Nadam se da će biti tako.

NN: Šta sa bojkotom Vaših kolega iz Kluba HDZ BiH - HNS? Hoće li to moći bez njih i kako premostiti tu situaciju?

MUŠIĆ: Nadam se da će se otkloniti te određene dileme mojih kolega iz HDZ - HNS. Žao mi je zbog načina na koji su napustili zasjedanje. Kazali su da će HNS donijeti odluku hoće li oni učestvovati na ovom zasjedanju. Oni će svakako biti pozvani. Nadam se da će biti odgovorni prema braniteljima.

NN: Da li je odlukom predstavnika HDZ-a BiH i HNS-a u Parlamentu Federacije blokiran rad zakonodavne vlasti u FBiH?

MUŠIĆ: Što se tiče Zastupničkog doma, rad tog doma nije blokiran. Postoji samo problem u parlamentarnoj većini.

NN: S obzirom na to da je Predstavnički dom FBiH 19. juna usvojio Zakon o mandatima i izbornim jedinicama u FBiH i da zbog toga Klub poslanika HDZ - HNS bojkotuje rad tog doma, očekujete li da će se ovaj zakon naći pred Ustavnim sudom BiH?

MUŠIĆ: Zakon još nije usvojen na Domu naroda FBiH. Prvo ga delegati moraju usvojiti, pa, ukoliko neko potegne pitanje nacionalnog vitalnog interesa, onda o tome odlučuje sud. Političari iz hrvatskog naroda u BiH do sada su bili veoma zainteresovani da se otklone moguće posljedice nakon odluke Ustavnog suda u vezi s implementacijom izbornih rezultata. Međutim, jedan tvrd i isključiv stav kojeg su zagovarali u iznalaženju određenih rješenja i kompromisa jednostavno je doveo do trenutnih odnosa.

NN: Brine li Vas što je tokom tematske sjednice o evropskim integracijama, na kojoj su se obratili Tanja Fajon i Lars Gunar Vigemark, bila poluprazna sala Parlamenta i što je većina poslanika imala pomalo negativan stav prema zahtjevima EU i pristupu BiH evropskoj zajednici?

MUŠIĆ: Ne zabrinjava me to. Ovo je predizborno vrijeme. Bio je fin odziv ovoj sjednici. Obratila nam se jedna fina evropska parlamentarka, jer svi evropski parlamentarci sa ovih prostora u posljednje vrijeme nisu dobronamjerni prema BiH i njenim nastojanjima da se približi evropskim integracijama.

NN: Šta ako i ove godine ne bude izbora u Mostaru?

MUŠIĆ: Od devedesetih tu živim i politički sam prisutan. Iz ugla SDA, apsolutno smo zainteresovani za promjenu ovog stanja koje je nametnuto građanima tog grada. Ono što stalno potenciramo je iznalaženje kvalitetnog kompromisnog rješenja koje će omogućiti izbore. Nisam u to siguran s obzirom na konstelaciju odnosa u kojoj naš gradonačelnik Ljubo Bešlić, jedan od bivših gradskih vijećnika, suvereno vlada gradom. Bojim se da HDZ-u BiH i HNS-u ponajviše odgovara ovakvo stanje, jer apsolutno imaju dominantan politički uticaj u tom gradu. Spremni smo da se dese izbori, ali na način da ne bude prevara, jer mi smo doživjeli takvu jednu prevaru kada je grad "objedinjen", kada su ukinute gradske općine. Međutim, promijenjeno rukovodstvo HDZ-a BiH nije prihvatilo sporazum koji je potpisan, a koji definira izbor gradonačelnika. S obzirom na to da mi pamtimo te prevare i živi smo svjedoci, jednostavno nismo zagovornici rješenja u kojem ćemo doživjeti neku novu prevaru.

NN: Da li to znači da Mostar i ove godine ostaje bez izbora i novog rukovodstva?

MUŠIĆ: Pregovori se vode. Međutim, smatram da se ovo stanje u Mostaru može jednostavno prevazići donošenjem zakona o gradu Mostaru, koji je predviđen i u Ustavu FBiH.

NN: Iz HDZ-a BiH stalno govore o preglasavanju, o zaštiti nacionalnih vitalnih interesa, o konstitutivnosti... Da li su prava hrvatskog naroda u FBiH i BiH narušena?

MUŠIĆ: Apsolutno odbijam tu tvrdnju jer analizom svih ustavnih rješenja i postavki, hrvatski narod je kroz svoje političke predstavnike u odnosu na bošnjački i srpski predimenzioniran, kako u FBiH, tako i u BiH. Ali, takvo je ustavno rješenje i mi ga prihvatamo. Znači, narod koji na federalnom nivou broji do nekih 22-23 posto stanovništva u konzumiranju tih boniteta vlasti prisutan je negdje između 40 i 45 posto. Ako je to neki element ugroženosti, volio bih da mi to neko pojasni. Dugo vremena se razvijala teza o ugroženosti hrvatskog naroda u svakom smislu, pa i ekonomskom. Međutim, kad su stručnjaci iz poznatih institucija, poput Svjetske banke, napravili analizu, utvrđeno je da je ekonomski status građana hrvatske nacionalnosti u BiH puno snažniji i situiraniji u odnosu na bošnjačke i srpske porodice. Teza o nejednakopravnosti građana hrvatske nacionalnosti jednostavno je pala u vodu nakon jedne od presuda Ustavnog suda, koji je kazao da građani srpske nacionalnosti nisu konstitutivni i jednakopravni na prostorima gdje su Hrvati većina.